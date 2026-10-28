欧菲光 2026 年第三季度扣非净利润 -2.67 亿元，同比下降 2025.71%

IT之家 10 月 28 日消息，欧菲光今日发布 2026 年三季度（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：

AI 解读

欧菲光本次 2026 年三季报业绩显著不及市场机构预期，单季营业收入与归母净利润均大幅低于机构一致预期，亏损幅度超预期。

公司主营业务及财报亮点

欧菲光集团股份有限公司主营业务为光学摄像头模组、光学镜头、指纹识别模组、机器视觉深度相机、智能驾驶、智能座舱、车身电子及智能门锁等产品的研发、生产与销售，业务覆盖智能手机、智能汽车及新领域三大板块。

2026 年第三季度单季： 实现营业收入 38.95 亿元，同比下降 34.86%；归属于上市公司股东的净利润为 -2.67 亿元，同比下降 753.05%；扣非归母净利润为 -2.71 亿元，同比下降 2025.71%；基本每股收益为 -0.08 元 / 股。

2026 年前三季度累计： 实现营业收入 117.36 亿元，同比下降 25.8%；归属于上市公司股东的净利润为 -7.1 亿元，同比下降 943.52%；扣非归母净利润为 -7.38 亿元，同比下降 442.72%；经营活动产生的现金流量净额为 5.77 亿元，同比增长 184.61%；基本每股收益为 -0.21 元 / 股。

截至报告期末，公司总资产为 196.57 亿元，较上年度末下降 9%；归属于上市公司股东的所有者权益为 42.17 亿元，较上年度末增长 5.26%。

亏损原因及经营分析

公司解释净利润大幅下降主要系本期收入减少导致毛利相应减少所致。前三季度累计毛利约为 9.16 亿元，同比由盈利转为亏损性收窄；累计毛利率约为 7.8%，较上年同期的约 9.76% 有所下滑，反映出收入规模收缩背景下盈利能力承压。

值得注意的是，公司经营活动现金流仍为正向流入，前三季度经营活动现金流量净额同比增幅达 184.61%，显示公司在严控成本、加速回款方面取得一定成效。

其他重要事项

报告期内，公司完成发行股份购买资产交易，向南昌市产盟投资管理有限公司发行 137,643,466 股股份，收购欧菲微电子（南昌）有限公司 28.2461% 股权，新增股份已于 2026 年 7 月 2 日上市。

公司部分董事及高级管理人员增持计划已实施完成，合计增持公司股份 813,700 股，合计增持金额为 601.45 万元，达到增持计划下限。

控股子公司安徽欧菲智能车联科技有限公司因 2025 年度业绩未达考核指标，完成员工持股计划股权回购注销及减资的工商变更。

公司持续推进股票期权激励计划行权与注销，报告期内合计注销 2,879.26 万份股票期权及 1,252.599 万股限制性股票。

估值与投资价值

当前公司处于业绩深度调整期，前三季度归母净利润大幅亏损，市盈率为负，估值层面缺乏盈利支撑。但公司在光学光电领域具备深厚技术积累，智能汽车与新领域业务仍处于拓展阶段，经营现金流的改善及股东增持动作或对市场信心形成一定支撑。投资者需关注智能手机业务复苏节奏及智能汽车业务的盈利兑现情况。