上汽集团前三季度海外销售突破百万，已超去年全年水平

IT之家 10 月 28 日消息，上汽集团 10 月 27 日公布数据，今年前三季度，该公司累计销售 314.7 万辆，继续位居中国汽车行业首位，整体销量领跑中国车市的同时，上汽海外销售也节节攀升，1-9 月销售 116.6 万辆，同比增长 52.4%，已超过 2025 年全年海外销量。

IT之家从官方数据获悉，在上汽最大的海外区域市场 —— 欧洲，MG 品牌前三季度累计销量超过 28 万辆，同比增长 23%。9 月，MG 在英国销售新车 1.8 万辆，刷新品牌单月销量纪录，其中电动化车型占比达 91.6%，覆盖纯电、HEV 与 PHEV 等多种能源形式。

此外，前三季度，MG 品牌在中美洲和加勒比地区 18 个市场的销量同比增长 86%，同步导入燃油、混动与纯电产品组合。

商用车板块同步发力，9 月海外销量 18395 辆，创历史新高，同比增长 120%。上汽商用车位居中国轻型商用车对欧洲出口首位。

9 月，上汽大众首批出口墨西哥的全新凌渡 L 顺利下线并启运海外，整车出口版图首次拓展至北美市场；此前其产品已进入菲律宾、越南、乌兹别克斯坦等东南亚、中亚国家，未来 ID. ERA 9X 等新能源汽车也将陆续出口。与此同时，上汽通用别克至境 E7 已于近期率先出口韩国，后续该车型将分阶段稳步拓展全球多区域市场。