被禁四年多后《Free Fire》印度本地化版本回归上线，加入游戏时长限制与消费上限

IT之家 10 月 28 日消息，Garena 于当地时间 10 月 28 日在印度正式推出《Free Fire India》，这是热门大逃杀手游《Free Fire》针对印度市场推出的本地化独立版本，面向安卓和 iOS 平台开放下载。

根据 Garena 官方公告，《Free Fire India》加入了面向印度玩家的本地化游戏内容（例如游戏资源加载页面变成了下图），并提供家长同意机制、游戏时长限制、定期休息提醒和消费上限等功能。

Garena 还表示，该版本针对不同硬件规格的智能手机进行了优化，玩家数据将存储在印度境内的服务器上。

此次上线还包括一项排灯节主题活动，活动将持续至 11 月 15 日。Garena 称，公司在开发过程中与印度相关政府部门合作，并根据对方反馈对游戏进行了调整。

《Free Fire》曾是印度最受欢迎的手游之一。直到 2022 年 2 月，印度政府以国家安全为由，封禁了包括《Free Fire》在内的 54 款应用。此后，Garena 原计划于 2023 年推出印度本地化版本，但在当年 9 月宣布推迟上线，且一直没有公布新的发布时间。

《Free Fire MAX》是画面效果有所升级的版本，并未被列入当年的封禁名单，因此此后仍可在印度使用。Garena 印度业务负责人 Vaibhav Das Mundhra 向 TechCrunch 表示，《Free Fire MAX》将继续与《Free Fire India》并行运营，玩家可以在两款游戏中使用同一账号、相互联机并参加相同活动。

实际上，《Free Fire》遭禁后，Garena 仍在继续开发面向印度市场的游戏。该公司通过位于浦那和孟买的工作室开发了受印度教神话、板球和传统桌游 Ludo 启发的游戏，其中部分作品已经发布。

在《Free Fire》被禁期间，印度游戏市场仍有其他热门大逃杀手游。韩国 Krafton 旗下的《Battlegrounds Mobile India》（BGMI）同样是针对印度市场推出的游戏，与《PUBG Mobile》玩法相近。根据 Sensor Tower 数据，今年 6 月，《Free Fire》系列在印度的月活跃用户约为 7740 万，而《BGMI》约为 2080 万。

Sensor Tower 数据显示，印度移动游戏在今年第二季度的下载量环比增长 14.2%，达到 20 亿次；同期收入环比增长 3.7%，超过 1.06 亿美元（IT之家注：现汇率约合 7.08 亿元人民币）。

《Free Fire MAX》也持续参与印度电竞赛事。印度战队 S8UL Esports、Apex Gaming 和 Total Gaming 等参加了 2026 年电竞世界杯相关比赛。