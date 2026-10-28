极米记得 AI 记忆眼镜 G1 / 手环 L1 开售，首发价 1299 元 / 599 元起

IT之家 10 月 28 日消息，极米记得 AI 记忆眼镜 G 1 和 AI 记忆手环 L 1 今日开售，首发价 1299 元 / 599 元起，均提供标准版和终身会员版。

IT之家附价格如下：

AI 记忆手环

标准版｜首发价 599 元，补贴到手价 509.15 元

终身会员版｜首发价 1059 元，补贴到手价 900.15 元

AI 记忆眼镜（圆框）

标准版｜首发价 1299 元，补贴到手价 1104.15 元

终身会员版｜首发价 1649 元，补贴到手价 1401.15 元

还有蔡司 1.60、1.67、1.74 折射率 AI 智能眼镜镜片可供选购

极米记得 AI 记忆眼镜 G1 是全球首款钛金属 3D 打印 AI 记忆眼镜，轻至 17.9g；记得 AI 记忆手环 L1 该产品支持两种形态自由切换，腕上是手环，胸前是吊坠。

两款产品均支持全天候 AI 录音，所有记忆，自动记录并整理；过往经历，随时回溯，基于用户个人记忆的 AI 对话，发生过的事它都知道；自动整理纪要、待办，到点轻轻提醒，无需刻意记录。

此外，该产品还支持原始音频用完即删，综合续航 2-5 天，短途差旅无需补电。按每天录音 8 小时计算，约可使用 5 天。