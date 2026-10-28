从 AI 服务器 PCB 到五轴机床，国产工业母机订单已排到明年二季度

IT之家 10 月 28 日消息，据央视财经今日报道，国产工业母机订单外溢，部分厂商的订单已经排到明年。

在江苏苏州一家工业母机企业的车间里，一台六轴 PCB 钻孔机已完成组装，正在做发货前的最后测试。企业相关负责人称，今年上半年公司 PCB 主要设备产量较去年同期大幅提高，其中先进系列设备的产量已超过去年全年的两倍，“订单已经排到明年第二季度”。

中国机床工具工业协会 8 月发布的数据显示，2026 年上半年我国机床工具行业完成营业收入 5309 亿元，同比增长 7.6%；利润总额 196 亿元，同比增长 110.8%。

PCB 钻孔机的排产紧张，直接源于 AI 算力基建对高多层板、高阶 HDI 板的加工需求。随着 AI 服务器层数增加、孔径缩小、厚径比上升，传统钻孔设备在精度和效率上逐步触顶。大族数控在 5 月的投资者关系活动中披露，其 CCD 六轴独立机械钻孔机搭载 3D 背钻及钻测一体技术，已通过下一代 AI 服务器 PCB 认证并在多家龙头企业量产。

高端五轴机床的排产情况比 PCB 钻孔机更为紧张。科德数控 2026 年上半年新签订单同比增速近 25%，截至 6 月末在手订单规模达 2.66 亿元，同比增长 64.53%，相关订单预计在 2026 年下半年至 2027 年上半年陆续交付。其五轴整机国产化率超过 90%，核心功能部件自主化率约 85%，自研 GNC62 数控系统国产化率超过 95%，已批量交付航空发动机整体叶盘加工。

在更通用的金属切削机床领域，纽威数控三季度单季营收 10.32 亿元，首次突破 10 亿元，同比增长 30.35%；截至 8 月底各类机床基本满产，合同负债与在建工程同步增长，反映订单饱满下的产能扩张正在进行。

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