迎接《魔兽世界：无限》游戏 11 月 5 日发行，暴雪发布喜剧风格伪纪录片

IT之家 10 月 29 日消息，暴雪娱乐昨日（10 月 28 日）发布博文，为迎接《魔兽世界：无限》游戏于 11 月 5 日在 PC 平台发行，官方预热推出 3 集喜剧风格伪纪录片《魔兽世界：艾泽拉斯星球》(World of Warcraft: Planet Azeroth)，首集已经上线。

该伪纪录片由英国喜剧演员、音乐人比尔 · 贝利主持，以类似《地球脉动》的叙事方式带领观众“考察”艾泽拉斯大陆。

第二集与第三集分别定于 10 月 31 日和 11 月 8 日上线。影片在《魔兽世界：无限》的新光照与图形效果下，重新呈现艾尔文森林、杜隆塔尔、提瑞斯法林地等经典场景，并让鱼人、狗头人、野猪等标志性怪物以“野生动物纪录片”的方式登场。

《魔兽世界：无限》主打“经典 +”体验，强调回归早期《魔兽世界》的探索、成长与社交节奏，同时减少部分现代便利功能。据 classicplus.io 统计，该作在测试阶段已吸引超过 100 万名新玩家，不过这款作品能否长期留住玩家仍是未知数。

IT之家查询公开资料，暴雪还分享了《魔兽世界》：“无限”AMV 上线宣传片《征战之路》

IT之家附上官方介绍如下：