称 SNS 导致自己抑郁、焦虑、进食障碍，美国两名少女将 Meta、Snap 告上法庭

IT之家 10 月 29 日消息，据路透社 28 日报道，两名青少年将 Meta 和 Snap 告上法庭，她们认为社交媒体导致自己出现严重的心理健康问题。

这是第二起进入庭审阶段、由个人指控社交媒体公司故意设计成瘾性功能的案件。首起同类诉讼今年 3 月作出判决，涉案社交媒体公司败诉，被判赔偿 600 万美元（IT之家注：现汇率约合 4,008.6 万元人民币）。

两名原告在法庭文件中分别以 S.J.和 K.D.B.代称。S.J.来自伊利诺伊州，今年 16 岁；K.D.B.来自密西西比州，今年 18 岁。

她们称，自己最早在三四岁时就开始使用 YouTube，九岁左右接触其他社交平台。自动播放、无限滚动等功能让她们难以控制使用社交媒体的时间，最终出现抑郁、焦虑和进食障碍。

据悉，Meta CEO 马克 · 扎克伯格、Instagram 负责人亚当 · 莫塞里和 Snap CEO 埃文 · 斯皮格尔预计将出庭作证。

两名原告最初还起诉了 TikTok 和 YouTube，但均在开庭前与这两家公司达成和解，来自伊利诺伊州的 S.J.也与 Meta 达成和解。

因此，本次庭审将处理两人对 Snap 的指控，以及密西西比州原告 K.D.B.对 Meta 的指控。

Meta 发言人否认针对公司的指控，称在过去 10 年间，Instagram 和 Facebook 等平台一直持续设置保护措施。“影响年轻人心理健康的因素有很多，本次庭审的证据将证明这一点。原告使用 TikTok 的频率远高于 Instagram 或 Facebook，她的个人处境也是造成心理健康问题的重要原因。”

Snap 发言人则强调，Snapchat 不同于传统社交媒体，用户打开应用后不会直接看到信息流，也不会看到按照排名排列的其他用户帖子，平台也设置了安全保护措施。“我们相信，证据会证明我们始终将用户放在首位。这些指控严重歪曲了原告使用 Snapchat 的经历，也歪曲了我们平台的设计方式。”

代表密西西比州原告的律师埃米莉 · 杰夫科特在开庭前发表声明：“我们期待向陪审团说明无限滚动的信息流、自动播放和连续互动记录等功能的危害，以及 Meta 如何采用并突出这些功能，Snap 又被指控如何采取了同样的做法。”

S.J.和 K.D.B.于 2023 年提起诉讼。她们称，自己曾熬夜数小时刷社交媒体，上课时无法集中注意力，甚至模仿社交媒体视频中的方式自伤。两人要求被告支付补偿性赔偿金和惩罚性赔偿金，但没有提出具体数额。