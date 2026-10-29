MINI 汽车将坚持圆形中控屏：这是我们独有的设计和品牌传统

IT之家 10 月 29 日消息，几年前，MINI 开始大力推行大屏幕设计，推出全新车机系统，将绝大部分车辆信息集中到仪表台中央的一块大型圆形中控屏上。时至今日，MINI 依旧没有放弃这一设计的打算。

圆形仪表一直是 MINI 的标志性元素，从品牌诞生之初便沿用至今。历经更新迭代，仪表的位置曾从中控台移到方向盘后方，后来又回归中央，圆形设计却始终没有改变。

随着汽车进入数字化时代，MINI 也用大型圆形中控屏延续这一传统，并对这种设计颇为自豪。MINI 澳大利亚总经理亚历山大 · 布罗克霍夫接受当地媒体 Drive 采访时表示：“圆形显示屏是 MINI 独有的设计，我们希望保留这一品牌传统。”

据IT之家了解，新一代 MINI 车型配备抬头显示系统，负责显示重要行车信息，其他功能则集中在中控屏内。车内取消了空调实体按键，保留音量旋钮。

MINI 没有放弃圆形中控屏的计划，但愿意继续改进。“不过从设计角度看，我认为现阶段保留这种特色很重要。技术也会不断发展，让各项功能在未来实现更好的整合。”

圆形屏幕还有一个问题：苹果 CarPlay 和 Android Auto 等常用功能的显示效果不够协调。由于原本并非针对圆形屏幕设计，这两套手机互联系统只能以矩形窗口呈现。想让界面更美观，最好还是使用 MINI 自带的车机系统。对此，布罗克霍夫回应称，如果使用车机自带的导航，地图就能铺满整个屏幕。“等用户实际体验之后…… 我觉得效果还是相当不错的。”

2023 年年中，MINI 推出了采用 9.4 英寸 OLED 屏幕的 MINI 互动式中央仪表，纯电 Cooper 首发搭载，随后推广至整个产品阵容。

为了让圆形屏幕充分体现品牌活泼俏皮的风格，MINI 在设计上花费了大量心思。时任 MINI 全球负责人武思卓在发布会上指出：“全新 MINI 家族让我们在数字化领域实现了一次重大跨越，同时也彰显了品牌传承的独特魅力。”