号称全球首创：香港公司 Arrowmax 推出 AI 电动螺丝刀 S1，能用摄像头识别螺丝类型

IT之家 10 月 31 日消息，据外媒 TechSpot 今天（31 日）晚间报道，香港工具品牌 Arrowmax 在 Kickstarter 推出了一款号称全球首创的 AI 电动螺丝刀 S1，众筹项目启动后不到 24 小时便达成目标。产品起售价 80 美元（IT之家注：现汇率约合 533.6 元人民币），预计 2027 年 4 月开始发货。

S1 希望借助 AI 简化螺丝刀的使用流程，从识别螺丝、挑选批头到调节扭矩，都能交由系统辅助完成。

S1 的机身尾部装有一根接触探针，使用时只需将探针抵住螺丝头，就能让摄像头与螺丝保持合适的拍摄距离，再由高清摄像头拍下螺丝头的图像。

拍摄完成后，AI 模型会识别螺丝的尺寸和形状。Arrowmax 称，模型使用了数万张真实场景照片进行训练，所有训练样本均由自家工程团队采集，没有使用外部训练数据。

用户还可以通过配套手机应用查看摄像头画面，并调节扭矩、档位等参数。螺丝刀通过本地连接与手机通信，不需要联网即可使用。

识别出螺丝后，系统会在配套智能收纳盒中点亮对应批头的存放位置，同时自动调整螺丝刀的扭矩。用户不必再逐个尝试批头，也能降低因批头不匹配或扭矩过大而拧坏螺丝的风险。

S1 配有一块 OLED 屏幕，用于显示剩余电量、扭矩设置和旋转方向。其内置 600mAh 锂聚合物电池，续航时间约 90 分钟，按扭矩设置不同，最多可拧动约 900 颗螺丝。扭矩调节范围为 1 至 10kgf·cm。机身尾部设有 USB-C 充电接口，充满电约需 70 分钟。

S1 单机售价 80 美元起，附带智能收纳盒和 52 枚批头的套装早鸟价为 129 美元（现汇率约合 860.4 元人民币）起。众筹于 10 月 20 日上线，仅用 24 小时就完成了筹资目标，目前筹款金额已超过目标十倍。

其他配件还包括 18 美元（现汇率约合 120.1 元人民币）的直角转接头、每套 24 美元（现汇率约合 160.1 元人民币）的两套批头转换套装，以及 40 美元（现汇率约合 266.8 元人民币）的迷你台钳。