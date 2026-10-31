无界动力与京东达成战略合作，机器人 K15 上岗七鲜咖啡

IT之家 10 月 31 日消息，10 月 31 日，无界动力宣布与京东正式签署战略合作协议，围绕零售场景应用、商业化平台与生态渠道、产业资源协同等多个维度开展立体化合作。

此次合作已迎来首批成果：10 月，双方首个零售合作项目落地，无界动力机器人 K15 已于七鲜咖啡（西宸里店）和七鲜咖啡（长楹天街店）正式上岗；同期，首批机器人产品通过京东平台面向第三方客户完成交付。

在此基础上，双方将迅速推进 1000+ 七鲜门店的规模化复制，并同步深化京东 MALL、京东 RoboBase 等领域的合作。依托京东丰富的线下实体消费场景，双方将围绕门店数字化、智能体验升级与全渠道商品运营持续共建，并重点布局海外市场，共同探索智能零售方案的全球化拓展与商业化落地。

IT之家从官方介绍获悉，在两家七鲜咖啡门店，无界动力具身智能机器人与自动化生产线协作，从订单触发到任务完成，将全流程无人化运行融入门店日常经营。

双方将共同投入技术、产品、市场、供应链及相关资源，以实现 10 亿元人民币的产品合作规模；深化场景落地、渠道拓展与应用服务的多维度合作，为国际化业务延伸提供机遇与支撑。