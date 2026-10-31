无界动力与京东达成战略合作，机器人 K15 上岗七鲜咖啡

IT之家 10 月 31 日消息，10 月 31 日，无界动力宣布与京东正式签署战略合作协议，围绕零售场景应用、商业化平台与生态渠道、产业资源协同等多个维度开展立体化合作。
此次合作已迎来首批成果：10 月，双方首个零售合作项目落地，无界动力机器人 K15 已于七鲜咖啡（西宸里店）和七鲜咖啡（长楹天街店）正式上岗；同期，首批机器人产品通过京东平台面向第三方客户完成交付。
在此基础上，双方将迅速推进 1000+ 七鲜门店的规模化复制，并同步深化京东 MALL、京东 RoboBase 等领域的合作。依托京东丰富的线下实体消费场景，双方将围绕门店数字化、智能体验升级与全渠道商品运营持续共建，并重点布局海外市场，共同探索智能零售方案的全球化拓展与商业化落地。
IT之家从官方介绍获悉，在两家七鲜咖啡门店，无界动力具身智能机器人与自动化生产线协作，从订单触发到任务完成，将全流程无人化运行融入门店日常经营。
双方将共同投入技术、产品、市场、供应链及相关资源，以实现 10 亿元人民币的产品合作规模；深化场景落地、渠道拓展与应用服务的多维度合作，为国际化业务延伸提供机遇与支撑。
延伸阅读
无界动力成立于 2025 年 3 月，总部位于北京，聚焦构建机器人“通用大脑”与“操作智能”，以通用基础模型研发与通用专家模型落地应用双线驱动，致力于为全球客户提供软硬一体、高可靠性的具身智能解决方案。公司创始人兼 CEO 张玉峰曾先后在 Sony、ARM 等科技企业从事研发管理，2017 年加入地平线后曾任地平线副总裁、智能汽车事业部总裁及公司董事等职务。
上岗七鲜咖啡的 K15 是无界动力研发的第二代机器人，采用双臂轮式半人形形态，搭载自研 1200TOPS（INT8）算力的国产计算平台，已进入批量投产阶段。其腕部翻转半径仅 30mm，在全向工作空间宽度不超过 800mm 的环境下仍能稳定作业，可覆盖从工业紧凑产线、商用公共服务到家庭生活场景的作业链路。
七鲜咖啡是京东于 2025 年 11 月推出的咖啡品牌，推出时即定下“三年万店”的规模扩张目标，并于 2026 年 2 月宣布开放联营合伙人招募，首批加盟区域覆盖京津冀、长三角、珠三角三大核心经济圈。