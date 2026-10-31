5000mAh 磁吸充电宝 11.11 再降：小米金沙江 299 → 202 元，安克 15W 213 元速度保价

一周内在京东下单的小伙伴都可保价哦：点此保价。
新版小米金沙江充电宝 5000mAh 今日再降价，官方定价 299 元，今日京东 202 元。
iPhone 支持 7.5W 磁吸充电，支持 2026 新国标认证，重量 120g，厚度 6.75mm：
安克 Air 磁吸充电宝 5000mAh 今年 6 月 1 日发售，定价为 329 元。
支持苹果 iPhone 15W 磁吸快充，符合 2026 新国标测试（非新国标认证），电池温度实时可监测。
今日京东直降至 214 元近期新低，重量 118g，厚度 8.6mm：
京东 11.11 红包至高 26888 元无门槛可用：点此抽取。
anker 15W 对比 iPhone Air 专用 MagSafe 外接电池：
|对比项
|苹果 A3466
|安克 A1115
|电池规格
|3149mAh / 12.26Wh
|5000mAh / 19.6Wh
|无线输出
脱离电源：12W
插电源：20W
|15W Max
|有线输出
|约 7.5W
|20W PD 输出
|尺寸
|122×71×7.5mm
|102×70.6×8.6mm
|重量
|126g
|118g
|定价
|799 元
|329 元
广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。
【广告】