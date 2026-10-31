史上最大 IPO 前夕，黑石突然改口称 Anthropic 或无法获得投资级信用评级

IT之家 10 月 31 日消息，据英国《金融时报》30 日报道，黑石集团向投资者透露，Anthropic 上市后可能暂时拿不到投资级信用评级。这一预期与黑石此前的说法出现反转，也给 Anthropic 为庞大支出筹集资金增加了难度。

据知情人士透露，在 Anthropic 最新一笔 630 亿美元（IT之家注：现汇率约合 4,201.83 亿元人民币）的芯片融资交易中，黑石集团告知投资者，主要信用评级机构更有可能在 Anthropic 上市后给予其较高档位的投机级评级，而非投资级评级。

若 Anthropic 下个月顺利上市，有望创下史上最大规模 IPO 纪录。招股书披露，公司“大胆但理性”计划从现在到 2045 年向计算基础设施投入超过 8,000 亿美元（现汇率约合 5.34 万亿元人民币）。

能否获得投资级评级，关系到 Anthropic 未来能否以较低利率借款，为 AI 基础设施建设提供资金。该公司目前持有超过 1,120 亿美元（现汇率约合 7,469.91 亿元人民币）现金及现金等价物，投资者预计 IPO 还可能为其带来约 1,000 亿美元（现汇率约合 6,669.57 亿元人民币）融资。

黑石此前几个月一直向投资合作伙伴表示，预计 Anthropic 会在年底前获得投资级评级。然而，知情人士称，根据主要信用评级机构给出的指引，黑石最近调整了预期，认为 Anthropic 更可能获得 BB 级区间或更高评级。

这样的评级会缩小 Anthropic 能够获得的融资来源。许多保险公司和养老基金受到投资规定限制，不能大规模投资信用评级处于投机级的债务发行人。Anthropic 因此可能仍要依靠信用评级较高的供应商，为其债务融资提供支持。

华尔街银行本周早些时候完成了“北极星计划”融资交易，为 Anthropic 租用谷歌芯片提供资金，涉及芯片总功率达 1.5 吉瓦。其中超过 420 亿美元（现汇率约合 2,801.22 亿元人民币）的优先级贷款由博通担保。

博通参与这些芯片的联合开发，自身也拥有投资级信用评级；另有 180 亿美元（现汇率约合 1,200.52 亿元人民币）次级债务，则以 Anthropic 支付的租金作为偿付保障。

机构投资者更青睐优先级债务，因为借款方一旦违约，优先级债务会先于次级贷款获得偿付。博通较高的 A 档信用评级，是 Anthropic 能够获得这笔融资的重要条件。