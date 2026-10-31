历经 16 年，马斯克祝贺 SpaceX 团队完成超 700 次猎鹰 9 号飞行任务

IT之家 10 月 31 日消息，SpaceX CEO 埃隆 · 马斯克在 X 上发文，祝贺 SpaceX 团队完成超过 700 次猎鹰 9 号飞行。

今日早些时候，猎鹰 9 号从加州范登堡太空军基地 SLC-4E 发射台升空，执行星链 15-18 任务，将 27 颗星链卫星送入近地轨道，一级助推器 B1093 完成第 18 次飞行后成功降落在太平洋上的无人回收船“当然我依然爱你”上，这也是猎鹰系列助推器第 675 次成功着陆。

公开报道显示，2026 年 10 月 27 日，同样从范登堡发射的星链 15-16 任务被计为猎鹰 9 号第 700 次飞行，10 月 31 日的星链 15-18 任务则为第 701 次（猎鹰九号 2010 年首飞）。

此前在 2026 年 9 月中旬，猎鹰系列（IT之家注：含猎鹰 9 号与猎鹰重型火箭）整体任务数已达到 700 次。截至目前，猎鹰 9 号累计成功率保持在 99.5% 以上，单枚助推器最高飞行次数已达 37 次。

2025 年，SpaceX 全年完成 165 次猎鹰 9 号发射，创下历史纪录；2026 年截至 10 月底，该型号已执行约 118 次发射。公司整体轨道发射次数在 2026 年已超过 120 次，占全球同期发射总量的近一半。