数据显示，“存储五巨头”上季度营业利润及净利总额首超美国科技五巨头

IT之家 10 月 31 日消息，据日经亚洲今天（31 日）凌晨报道，AI 投资热潮推高了存储芯片需求，市场已出现供不应求的局面。受此推动，铠侠、三星、SK 海力士、美光、闪迪五家全球主要存储芯片厂商，上季度的营业利润和净利润总额首次超过美国五大科技公司。

QUICK FactSet 数据显示，2026 年 7 月至 9 月（美光为 6 月至 8 月），五家存储芯片厂商的营业利润合计达到 32 万亿日元（IT之家注：现汇率约合 1.35 万亿元人民币），是上年同期的 10 倍。

同期，谷歌母公司 Alphabet、微软、亚马逊、Meta 和苹果五家科技公司的营业利润合计约 25 万亿日元（现汇率约合 1.06 万亿元人民币），同比增长约 20%。

需要提醒的是，苹果尚未公布财报，因此其数据采用市场预测值。

铠侠该季度营业利润达到 1.99 万亿日元（现汇率约合 841.99 亿元人民币），是上年同期的 23 倍；净利润更是达到 1.36 万亿日元（现汇率约合 575.43 亿元人民币），为上年同期的 33 倍，季度净利润首次突破 1 万亿日元（现汇率约合 423.11 亿元人民币）。

在财年于 3 月结束的日本企业中，能够达到这一盈利规模的只有丰田汽车和软银集团等少数企业。

铠侠预计，本季度净利润将达到 1.36 万亿日元（现汇率约合 575.43 亿元人民币），为上年同期的 15 倍。数据中心对长期存储用 NAND 闪存的需求激增，是推动利润增长的主要因素。

三星电子上季度营业利润达到约 107 万亿韩元（现汇率约合 5,330.74 亿元人民币），为上年同期的近 9 倍，成为全球首家单季度营业利润突破 100 万亿韩元（现汇率约合 4,982 亿元人民币）的科技企业，明年的高带宽内存产品也全部售罄。

存储芯片厂商的盈利能力反映在营业利润率上。2025 年上半年，这些厂商的营业利润率还只有 10% 左右，时至今日达到接近 70%。

除苹果外，其他科技巨头大举投资数据中心，进一步加剧存储芯片供应紧张，也让上游厂商获得丰厚利润。但随着资本投入规模不断扩大，市场开始关注科技巨头是否还能长期维持这样的投资力度。

亚马逊财报显示，其上季度自由现金流缺口继续扩大，股价也在盘后交易中大幅下跌。Alphabet 同样连续一个季度录得负自由现金流，股价周四随之大跌。