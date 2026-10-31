鸿海董事长刘扬伟：预计未来数年攻下全球 AI 服务器半壁江山

IT之家 10 月 31 日消息，当地时间 30 日。据美国 CNBC 报道，鸿海计划进一步扩大 AI 服务器业务，并加大在美国的生产布局。董事长刘扬伟表示，AI 基础设施市场需求依然强劲，集团希望借此进一步提高市场份额。

刘扬伟在接受采访时透露，公司目前占据全球约 40% 的 AI 服务器市场份额，预计明年有望提高至约 45%，未来数年则有机会达到 50%。

长期以来，鸿海以代工组装苹果 iPhone 闻名。近年来，AI 基础设施业务逐渐成为集团的重要增长引擎。

▲ 图源鸿海

刘扬伟预计，未来三至五年，AI 基础设施业务将贡献富士康 60% 至 65% 的营收，不包括直接在本地硬件上运行人工智能和机器学习算法的端侧 AI 设备。

AI 基础设施订单持续增长，至少未来一年半的产能都已排满。目前订单主要来自 AI 模型开发商和云服务提供商，政府及企业客户尚未全面采用 AI 技术，但整体市场需求依然强劲。

在美国市场，鸿海也准备进一步扩大生产规模。刘扬伟表示，集团计划向供应链上游延伸，以便更好地满足美国市场的需求。

考虑到美国的制造成本较高，鸿海初期将优先生产 AI 服务器机柜、数据中心设备等利润率较高的产品。刘扬伟认为，随着美国本土生产规模扩大，制造成本最终也有望随之下降。通过此次扩张，公司希望进一步巩固在 AI 基础设施供应链中的地位，业务布局将从服务器、机柜延伸至整座数据中心和算力服务。

不过，刘扬伟也提醒，AI 市场增长并不意味着企业可以不计成本地扩大投资。他强调必须严格控制投资规模，直言“过度投资会毁掉公司”。

随着 AI 业务发展，公司每年在 AI 领域的投入预计会超过原定的 30 亿至 50 亿美元（IT之家注：现汇率约合 200.09 亿至 333.48 亿元人民币），具体取决于垂直整合的推进程度。

对于大客户削减 AI 支出可能带来的影响，刘扬伟认为，单一客户需求下降，可以通过其他业务领域的增长予以弥补。但如果整个行业的需求都出现下滑，鸿海乃至整个 AI 供应链都将面临更大的挑战。