马斯克公布 Neuralink 脑机新产品进展：第二款产品“盲视”只待监管批准

IT之家 10 月 31 日消息，马斯克透露，Neuralink 第二款脑机接口设备 Blindsight（盲视）已完成工程研发，接下来只待监管部门放行。这款设备旨在帮助失明者以及从出生起就没有视觉的人获得视觉能力。不过，迄今尚无公开披露并得到确认的人体植入试验结果。

马斯克 30 日在 X 上发文称：“从工程研发的角度来说，设备已经准备就绪，只等监管部门批准。”

与 Neuralink 此前推出的首款植入设备不同，“盲视”并不是读取大脑活动并将信号传输出去，而是反过来向大脑输入信息。设备将摄像头获取的画面转换为信号，传递到大脑视觉皮层，试图绕过已经受损的眼睛和视神经，让使用者获得视觉信息。

2024 年 9 月，FDA 授予“盲视”突破性医疗器械认定，以加快审批审查。但这项认定既不代表 FDA 已经确认设备安全有效，也不意味着产品获得上市销售许可。“盲视”目前仍处于临床试验阶段。

马斯克今年 8 月曾透露，若获得监管批准，Neuralink 计划在未来 6 至 12 个月内开展人体植入。截至目前，公司没有公布“盲视”的人体试验结果。

动物试验方面，Neuralink 已开展长期测试，截至 2025 年年中，有一只猴子连续植入该设备已有三年。

除了 Blindsight，马斯克还介绍了 Neuralink 的首款产品 Telepathy（心灵感应）。这款设备可以让瘫痪患者通过脑信号操控电脑。“只需通过思考，就能与电脑或其他人进行高速交流。”

马斯克预计，未来几年，“心灵感应”的信息输出能力将远超人类最快的说话和打字速度。他还希望 Neuralink 未来能够将运动和感觉信号传递至四肢，让失去行动能力的患者重新使用双手，甚至恢复行走。

IT之家附上两款产品当前的主要信息如下：