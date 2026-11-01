微软 Turn 10 与 Playground Games 游戏工作室合并，《极限竞速》负责人 Dan Greenawalt 辞职

IT之家 11 月 1 日消息，微软旗下游戏部门 Xbox 今年进行大规模裁员，将《极限竞速》开发商 Turn 10 和《极限竞速：地平线》开发商 Playground Games 合并为一家游戏工作室。

据 The Verge 本周报道，《极限竞速》系列主创、Turn 10 工作室负责人 Dan Greenawalt 在任职近 27 年后离开了工作室。

Playground Games 工作室负责人 Trevor Williams 在最近一份内部备忘录中披露了这一消息：

Dan 在过去 27 年里的影响难以言喻。从 2001 年在原版 Xbox 上推出《世界街头赛车》，到领导创建《极限竞速》，创立 Turn 10 工作室，并多次出现在我们的 E3 舞台上，通常还会带着超级跑车以戏剧性的登场 —— 还有更多 —— 我们都非常感谢 Dan。我代表两支团队，感谢 Dan 的领导力、支持和合作。我祝他未来一切顺利。

报道还称，Turn 10 工作室去年有 70 多名员工被裁员，这一举措影响了绝大多数工作室成员。过去一年里，Turn 10 工作室基本上一直在维护《极限竞速》游戏，而剩余的员工则转往 Playground Games，负责《 极限竞速：地平线》和 《神鬼寓言》的开发。