Linux Mint 系统将重新支持合盖休眠，带来全新终端和文件预览功能

IT之家 11 月 1 日消息，Linux Mint 是较为适合新手的热门 Linux 发行版之一，尤其适合想从 Windows 转向 Linux 的用户。然而，该系统基于 Ubuntu 打造，受制于 Ubuntu 的许多上游决策，比如之前取消休眠支持。

在 10 月 31 日的一篇关于 Linux Mint 的博客文章中，Linux Mint 开发团队表示，目前的休眠功能大多数情况下会导致虚幻的电池消耗，甚至可能导致笔记本电池在 2-3 天内耗尽。

基于这一理由，开发团队确认已重新实现 Linux Mint 对休眠的支持，系统管理工具中新增了 GUI 页面，并启用了特定的睡眠模式，包括暂停、休眠、暂停再休眠和混合睡眠。

系统还将有专门的下拉菜单，用于配置更具体的休眠和睡眠模式，并设有自动检测已配置睡眠模式的问题，方便用户修复。

IT之家注意到，Linux Mint 现在还附带了一个名为 Superlight 的新系统监控器，它不仅展示了当前进程的概览，还展示了包括 CPU、内存、磁盘、网络和 I/O 使用的高级系统概览。

它还显示了内置电池和连接外设的电池百分比和充电状态。Superlight 还可以深入分析每个程序的使用情况。例如，点击存储面板中的应用程序，可以看到其所有相关目录及其使用了多少存储空间。

Linux Mint 还用新的 Velocitty 取代了原厂 Gnome 终端，视觉更简洁，支持带有标签页总览的标签页，并且可以通过不同色彩调色板进行主题自定义。

新版的文件管理器也支持大窗预览，用户按 F7 或点击状态栏的按钮就可以切换显示，预览窗格支持音频、图片和视频，还显示了所选媒体的信息。比如，在上面的截图中，你可以看到照片是什么时候拍的，以及用的是哪台相机。