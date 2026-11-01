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消息称华硕可能结束手机业务：现有产品纷纷下市，已无零售商提供报价

2026/11/1 7:33:51 来源：IT之家 作者：沁沧（实习） 责编：沁沧
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IT之家 11 月 1 日消息，据台媒经济日报消息，PC 品牌华硕今年初证实，2026 年暂无推出手机新机型的计划。

如今市场传出，华硕手机库存到了第 4 季度已几乎销售一空，上周已无手机零售商（通讯行）提供报价，显示现货已经售罄，产品步入退市阶段。

根据中国台湾地区最大手机报价网站“SOGI 手机王”消息（该网站提供由品牌商、通讯门店给出的最新 3C 产品平均报价），原本市场上仍有门店刊登报价的华硕 Zenfone 12 Ultra 256GB 版本，近期已无门店提供报价，显示现货已经销售一空。

▲ 华硕 Zenfone 12 Ultra

报道指出，随着最后一批手机库存清空，华硕手机也可能就此成为回忆。至于未来是否还会重返手机市场，考虑到内存等零部件成本持续攀升，恐怕并不容易。

2024 年 11 月上市的 ROG Phone 9 系列，以及 2025 年 2 月推出的 ASUS Zenfone 12 Ultra，成为华硕近年最具代表性的两款手机，也是现阶段该品牌手机产品线的最后代表作。

▲ IT之家开箱：ROG 游戏手机 9 Pro 图赏

华硕的手机发展历程可追溯至 2003 年，首款自有品牌手机 ASUS J100 在当年推出，发展时间超过 20 年以上。

2014 年，在时任 CEO 沈振来主导下，华硕推出 Zenfone 系列，并确立“平价奢华”策略，一度在全球销售近千万部，但手机部门却长年处于亏损状态。

2018 年底，华硕决定壮士断腕，手机业务启动战略转型，专注于电竞用户（Gamer）与专家用户（Power User）市场，但为优化财务结构，计入一次性费用共 62 亿元新台币（IT之家注：现汇率约合 12.68 亿元人民币），包括存货跌价损失、特许权使用费资产摊销与组织调整费用，沈振来也同步卸任。

尽管华硕转战“小而美”策略，但手机业务仍略有亏损；2025 年下旬，传出华硕即将结束手机业务的风声。进入 2026 年，零部件价格暴涨带动手机售价上升、抑制了消费意愿，彼时渠道端已无法从代理商手中拿到华硕手机。

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关键词：华硕手机ROG

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