特斯拉在海外推出全新奖励计划：车主邀请朋友体验 FSD 监督版，可获免费订阅或积分

IT之家 11 月 1 日消息，特斯拉最近在海外市场推出全新推荐奖励计划，车主可邀请朋友（也得是特斯拉车主）体验一个月 FSD 监督版，最终双方都能拿到免费权益。

据介绍，现有特斯拉车主可以分享自己的推荐链接，被邀请人打开后可获一个月 FSD 监督版体验权益，真正使用后，发送推荐链接的人将得到奖励。

特斯拉车主必须拥有买断版 FSD 或订阅制 FSD 才能邀请其他人。使用 FSD 一年体验的车主不符合参与条件，既不能推荐其他人，也不能获得推荐链接。发送链接的车主若订阅 FSD，可以获得一个月免费使用时间，买断用户则可以获得价值 99 美元（IT之家注：现汇率约合 660.3 元人民币）的特斯拉积分。

不过，被邀请者同样需要满足一定条件：必须拥有一辆已注册的特斯拉汽车，且此前没有买断 FSD，也没有在过去 12 个月内付费订阅过 FSD。

特斯拉还针对该计划设置部分限制。每位推荐人每个自然年最多可以获得 12 次奖励。奖励会先在 App 中显示为待发放状态，直到达到发放日期才会正式到账。每笔奖励自发放之日起 12 个月后失效。每年最多可获等值约 1,200 美元（现汇率约合 8,003 元人民币）的特斯拉积分，支持在超充、购车、支付订阅或特斯拉商城等场景使用。