奥海推出 PD3.2 智显屏充电器：2C+1A，支持 200W 超频输出，369 元

IT之家 11 月 1 日消息，奥海宣布推出一款 170W PD3.2 智显屏 AI 充电器，该产品采用 2C+1A 设计，支持超频至 200W 输出，定价为 369 元。

该产品机身尺寸约为 80×74.5×36mm，重量约 360g，正面带有彩屏，底部接口区域采用黄色装饰边框，配备两个 USB-C 140W 接口和一个 USB-A 30W 接口，匹配可折叠插脚。

该产品搭载升级版 AI 动态功率分配技术，支持 PD 3.2 AVS 协议，支持 USB-C 单口持续 140W 输出，提供智能、狂暴和自定义三种充电模式，用户可根据设备需求调整供电策略。其中，还支持 200W 超频狂暴模式（100W+100W/140W+60W），在常规 170W 整机输出之外提供更高功率的超频模式选择。

该产品支持通过蓝牙连接专属 App，灵活控制各接口供电开关，并以 1W 为步进调节各接口输出功率，支持充电协议 OTA 在线升级及 UI 界面更新。

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