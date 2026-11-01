“潜入精神世界挖出猛料”点击式冒险游戏《BUZZ or DIE》Steam 发售，国区 ¥22.40

IT之家 11 月 1 日消息，由独立开发者 BON 制作、讲谈社（Kodansha）发行的点击式冒险游戏 《BUZZ or DIE》已正式登陆 Steam 平台，国区开放购买且不锁区。游戏以死刑犯参加的死亡真人秀为舞台，主打「潜入精神世界挖出猛料、制作短视频比拼点赞数」的猎奇玩法。IT之家附游戏商品页（https://store.steampowered.com/app/2899240/BUZZ_or_DIE/）。

价格方面，《BUZZ or DIE》标准版原价 ¥28，首发特惠期间（截至 11 月 13 日）享 8 折，折后国区售价 ¥22.40；同时上架「豪华版」捆绑包，折后价 ¥35.84，内含游戏本体、数字原声带（折后 ¥12）与数字美术集（折后 ¥10.40）。

IT之家注意到，《BUZZ or DIE》是一款以死刑犯参加的死亡真人秀为背景的点击式 ADV（冒险游戏）。玩家将与一名名叫「佐木岛」的男性组队，共同参演这档直播节目，其核心规则如下：

潜入对手的精神世界，挖出他们不为人知的秘密与猛料；

将收集到的素材制作成短视频，比拼观众收获的「点赞」数量；

胜者可获得赦免，并有机会实现一个愿望；败者不仅面临死亡，还将沦为供人羞辱的奴隶机器人模型。

配音阵容方面，官方已公布由野水伊织、川村玲奈、饭田利信等声优参与配音。需要注意的是，本作含有部分暴力、血腥及猎奇内容，包括角色处刑场景、自杀与犯罪行为描绘，部分镜头可能对心理造成不适，开发者已在商店页作出明确提示。

语言支持上，《BUZZ or DIE》提供简体中文界面与字幕，同时支持日语完全音频，英文字幕同步在列。

最低配置：需要 64 位处理器和操作系统，Windows 10 系统，Intel Core i3 处理器，Intel HD Graphics 4000 显卡，存储空间需要 2 GB 可用空间。

推荐配置：需要 64 位处理器和操作系统，Windows 11 系统，Intel Core i5 处理器，NVIDIA GeForce GTX 1060 显卡，存储空间需要 4 GB 可用空间。

游戏图赏：

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