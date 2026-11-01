《死亡搁浅》游戏改编动画《DEATH STRANDING ISOLATIONS》首部预告片亮相，预计明年正式上映

IT之家 11 月 1 日消息，小岛秀夫工作室《死亡搁浅（DEATH STRANDING）》系列游戏改编动画《DEATH STRANDING ISOLATIONS》首部预告片现已正式公开，本作将沿用游戏世界观，讲述主线剧情之外的全新故事，预计 2027 年在 Disney+ Star 独家上线。

IT之家获悉，《DEATH STRANDING ISOLATIONS》最早于 2025 年 11 月 13 日在香港举行的“Disney+ Originals Preview 2025”活动上公布，本剧由 E&H production 负责动画制作，小岛秀夫担任执行制作人，佐野誉幸担任导演，冲方丁负责系列构成及编剧，角色设计原案则由曾参与《攻壳机动队 SAC_2045》角色设计的 Ilya Kuvshinov 担任。

根据官方介绍，该动画将登场多名全新角色，包括一名不认同 BRIDGES 所倡导的连接方式、试图另辟蹊径拯救人类的老人；一名企图点燃世界战火的女战士；一名对 BRIDGES 怀有怨恨的少年，以及一名热爱孤独的少女。

此次公开的首部预告片中，一名金发少女在睡梦中遭到疑似 BT 的黑色影子袭击，整体氛围充满不安与诡异感。全新主视觉中的少女身穿游戏里的装备，并携带相关辅助装置，暗示动画将延续原作的设定。画面搭配“我的妈妈变成虚爆坑”这一标语，也为角色身世留下悬念。