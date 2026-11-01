我国揽月着陆器将开启无人飞行，载人登月“彩排计划”公布

IT之家 11 月 1 日消息，据央视新闻今日报道，第七届载人航天学术大会正在举行，本届大会上月球探测工程是嘉宾们的谈论焦点。我国月球探测工程登月阶段任务各项研制建设工作正在扎实推进，将于载人登月任务前完成长征十号运载火箭技术验证飞行、梦舟载人飞船和揽月着陆器首次飞行等重要任务。

目前，中国月球探测工程登月阶段任务各项研制建设工作正在扎实推进。按照此前公布的方案，两枚长征十号运载火箭将先后发射揽月着陆器和梦舟飞船，在环月轨道交会对接；梦舟飞船可搭载 3 名航天员往返地面与环月轨道，其中 2 名航天员乘坐揽月着陆器往返环月轨道和月球表面。

中国载人航天工程副总设计师兼月球探测工程总设计师王翔介绍，在规划时有两条原则：

一是凡是在月球轨道要做的事情，尽可能利用空间站，在近地轨道先做验证；

二是凡是载人要做的事情，尽可能用无人的状态先飞一次。

王翔说，用长征十号的近地版火箭，先发射梦舟飞船的近地版，在近地轨道执行空间站任务，把火箭的基本技术和飞船的再入返回的关键环节，都先做了验证。随后采用长征十号登月版火箭，发射梦舟飞船的登月飞船，执行登月任务。这是从火箭的验证，先近地、后月球。

据悉，揽月着陆器进行无人飞行任务，可实地采集关键环境数据，包括月面温度、月尘状况以及飞行器在轨工作表现等一手实测信息。王翔称，按照无人的状态，把有人状态的全过程，包括发射到环绕月球轨道，跟梦舟飞船交会对接，落月在月面停留，再起飞，重新与梦舟飞船交会对接，全过程的关键技术都要尽可能地验证一遍。确保载人飞行的时候是安全可靠的。

IT之家注意到，按照我国月球探测工程登月阶段任务初步总体规划，拟于载人登月任务前安排揽月着陆器无人飞行任务。为充分利用无人飞行机会，鼓励空间科学探索与航天新技术试验，促进高水平科技人才培养，提升飞行任务综合效益，中国载人航天工程办公室于 10 月 22 日面向国内公开征集基于揽月着陆器（无人飞行）可用资源的有源搭载载荷项目。

我国载人月球探测计划的目标是在 2030 年前实现中国人首次登陆月球，开展月球科学考察及相关技术试验，突破掌握载人地月往返、月面短期驻留、人机联合探测等关键技术，完成“登、巡、采、研、回”多重任务。随着无人绕月验证任务的临近，中国探月的下一步正从图纸走向现实。