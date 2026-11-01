我国歼-20 首次公开亮相 10 周年：全面换装国产发动机，央视详解迭代核心细节

IT之家 11 月 1 日消息，2016 年 11 月 1 日，第十一届中国航展上，我国自主研制的新一代隐身战机歼-20，第一次飞向公众视野。今天歼-20 战机首次公开亮相 10 周年，央视新闻详细介绍了歼-20 家族迭代核心细节。

据介绍，航空发动机被称作工业皇冠上的明珠，也是战斗机最核心的部件。2021 年珠海航展，换装国产发动机的歼-20 公开亮相，是十年迭代最重要的标志性突破。

军事观察员王明亮表示，换装国产发动机之后，它的动力更加强劲。它对飞机本身来说，它可以提供更快的速度，提供长时间超声速巡航的速度，可以提供更大过载的机动。它实现了我们动力的自主可控。再一个重要的意义就是在于它为我们研制更下一代的更先进的战机也提供了一个基础。

在换装国产动力的基础上，单座版本升级为歼-20A，对气动外形、航电感知系统做了优化，更侧重高速制空突击。另外，还有两个大的细节：

歼-20A 的座舱的后部原来是折线比较大跟机身连接的，现在把座舱后部隆起了一块，就使得它曲线更加的平滑， 无疑这是为了进一步改变它的气动性能和提高飞行速度 。

歼-20 机头的下方，原来大家都注意到它有一个凸起物。这个原来是 6 块镜片，现在变成了 8 个镜片，这就使它的探测功能有了更大的升级。这意味着歼-20A 飞机具备了更强的网络化、体系化、反隐身化的这种作战的能力。

报道还提到，歼-20S 双座型的问世，拓展了传统五代机作战模式。作为全球唯一公开亮相的双座隐身五代机，歼-20S 打破了单座战机的任务局限。前舱飞行员专注空战制敌、战术操控，后舱操作员专注无人编队指挥、态势统筹、智能协同、对地对海任务规划，更加适配未来智能化、无人化、体系化空战场景。

军事观察员王明亮认为，这意味着歼-20 飞机已不再是一个纯粹的传统意义的制空战斗机，它可能会承担体系控制的这么一种功能。也就是说，后舱的这位系统控制员除了负责本机的空战的探测系统、通信系统的使用之外，还要负责为其他的飞机提供情报信息，提供目标指示，分配作战任务，然后协调控制进行系统作战。可以说是一个新型意义上的空中作战体系的指挥官。

性能优异的装备，只有融入实战体系，才能发挥最大价值。如今，歼-20 与空警系列预警机、运油-20 加油机、歼-16、歼-10C 等国产主力机型，构建起完整的空中攻防作战链路。各型战机梯次配合、协同补位，预警组网全域感知、空中加油延伸航程，形成远近衔接、攻防一体的成熟战法体系。

IT之家注：歼-20 是我国自主研制的具备高隐身性、高态势感知、高机动性等能力的第五代制空战斗机、最新一代双发重型隐形战斗机。目前，中国空军拥有超过 300 架歼-20，它们已经成为全球规模最大的重型隐形战斗机群。去年 10 月，我国首款隐身战机歼-20 首飞珍贵画面首次公开。该机于 2011 年 1 月 11 日下午 1 时 11 分首飞成功，结束了中国没有隐身战斗机的时代。

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