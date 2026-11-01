Epic 喜加一：中世纪冷兵器格斗游戏《Gladiator：Blades of Fury》免费领

IT之家 11 月 1 日消息，由独立开发团队 Yash Future Tech Solutions 开发的中世纪冷兵器格斗游戏《Gladiator：Blades of Fury》目前正在 Epic 游戏商城进行限时免费“喜加一”活动，玩家可以在北京时间 11 月 9 日前领取。

需要注意的是，本次限免并非 Epic 官方活动，而是由开发团队自行发起的特别促销，IT之家附游戏商品页（https://store.epicgames.com/p/gladiator-blades-of-fury-1a745b）。

《Gladiator: Blades of Fury》主打近身冷兵器格斗，玩家可以选择野蛮人、刺客、骑士和矮人四个不同阵营的角斗士，使用 20 名拥有不同战斗风格的英雄展开对决。游戏提供武器连击、慢动作闪避与反击等战斗机制，玩家需要灵活运用各种招式击败对手。

本作共包含 7 张地图，场景涵盖雪山等不同环境。玩家可以在锦标赛模式中挑战其他角斗士，施展武器连击与慢动作终结技，争夺冠军角斗士头衔；也可以选择快速对战模式磨练战斗技巧，并探索不同地图。

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