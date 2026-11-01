消息称 EA 暂停《模拟人生》新作“Project Lotus”开发，为另一款游戏“Project Evergreen”争取更多资源

IT之家 11 月 1 日消息，据彭博社报道，美国艺电（EA）正在推进新一轮业务重组，除确认关闭 BioWare 工作室外，还暂停了一款尚未公布的《模拟人生》系列游戏开发项目，代号为 Project Lotus。

目前，EA 尚未披露 Project Lotus 的具体内容、开发进度，也没有说明项目已有的开发成果是否会应用于未来的《模拟人生》作品。仅透露公司希望将更多资源集中到另一款《模拟人生》项目 Project Evergreen 上，为相应开发团队争取更多时间，以实现游戏原本设定的完整愿景。

此次调整距离 EA 完成私有化收购仅约两个半月。由沙特公共投资基金（PIF）、Silver Lake 和 Affinity Partners 组成的财团于 2026 年 8 月 4 日完成对 EA 的收购，交易总价值约 550 亿美元（IT之家注：现汇率约合 3,669.05 亿元人民币），部分资金来自约 200 亿美元（现汇率约合 1,334.2 亿元人民币）债务融资。

EA 在公开信中将此次重组归因于对公司业务的全面审视，并提出三项发展重点：深化核心游戏系列、扩大业务覆盖范围，以及推动公司业务转型。值得注意的是，这封公开信并未提及公司的新所有者。EA 表示，计划在 11 月举行的全球员工大会上进一步说明未来发展方向。