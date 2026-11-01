Qt 推出零代码嵌入式界面设计工具 Clate，设计成果可直接导出 QML 代码

IT之家 11 月 1 日消息，Qt 宣布推出一款嵌入式设备界面设计工具 Clate，设计师无需编写代码，即可通过可视化编辑器或 AI 生成操作界面，并将设计成果导出为 QML 代码，供工程师集成至 Qt 应用程序。官方现已开放首个 Beta 测试版本 0.6 供用户免费下载使用，IT之家附项目地址（https://doc.qt.io/clate/docs/release-notes/clate-0-6/）。

IT之家获悉，Clate 基于 Qt Quick 构建，主要面向工业设备、医疗仪器及消费电子产品的人机交互界面（HMI）设计。设计师可以调整各个对象的位置、大小、颜色及渐变效果，并通过独立窗口预览设计成果，其在画布上创建的任何图形、文字和图片等元素，都会在后台映射为 Qt 的声明式界面语言 QML，工程师随后可以将这些文件导入 Qt 6.12 并进一步添加交互逻辑和数据处理功能。

此外，Clate 还内置了聊天式 AI 助手，设计师可以通过自然语言指令要求 AI 新建界面或修改设计元素。首个 Beta 版本通过 ACP（Agent Client Protocol，智能体客户端协议）接入 Anthropic 的 Claude Agent，用户需要使用自己的 Claude 账号登录。

目前，Clate 0.6 仍处于测试阶段，暂不支持可重复使用的设计组件和数据绑定功能。Qt 计划于 2026 年加入变量和数据绑定支持，并于 2027 年春季推出动画编辑、设计系统管理及多人实时协作功能。Clate 正式商用版本预计将于 2027 年夏季发布。

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