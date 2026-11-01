赛力斯：问界将全面进入欧洲市场，公司不参与价格战和规模内卷

IT之家 11 月 1 日消息，赛力斯 10 月 31 日发布投资者关系活动记录表，其中回答了“公司在问界的整体经营思路上有什么样的思考？对下一步业务发展有什么规划？”。

据其介绍，问界坚定做全球高端品牌。目前问界全系正推进欧盟 WVTA E1 整车型式认证，验证周期长、环节多，是高端车进入欧洲市场的必经门槛。公司坚持按最高标准走完全程，确保产品以合规、可靠的状态出海。10 月中旬 AITO 6、AITO 7、AITO 8、AITO 9 亮相巴黎车展并广受好评，为接受全球最高标准检验、进入欧洲市场积累了品牌与市场基础。随着认证与渠道建设推进，问界将全面进入欧洲市场，稳步迈向海外销量占比三分之一的目标。

IT之家注意到，该公司还提到坚持以盈利质量为核心导向。公司不参与价格战和规模内卷，不追求无盈利支撑的销量规模，坚持走高端化经营路线。具体而言：一是问界坚持大单品战略，对每一款产品坚持长期经营；二是坚守“五高”标准，以产品长期主义保障二手车价值，进一步提升品牌价值，在此基础上以合理的利润水平保障研发与产品投入，形成投入产出的良性循环。后续公司将通过产品升级和新产品上市，进一步扩大用户规模，持续改善经营质量。

该公司透露，问界已累计交付 120 万辆高端智能电动汽车，拥有超过 120 万的问界用户，公司经营重心正从单次交易转向全生命周期经营。今年公司已入股逸安启，与宝马、梅赛德斯-奔驰三方共建高端公共超充网络。