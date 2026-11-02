古尔曼：苹果首款触屏 MacBook Pro 设计过于保守

IT之家 11 月 2 日消息，苹果公司上周终于推出了品牌首款触控屏 MacBook Pro。然而对于一款具有里程碑意义的产品来说，这款笔记本设计却出人意料地保守，没有带来真正突破的创新。

据IT之家了解，触屏 MacBook Pro 采用了更轻薄的机身、OLED 屏幕，配备 M5 Pro 或 M5 Max 芯片，整体使用体验十分熟悉。人们不禁怀疑，苹果是否为这款触屏 Mac 带来足够多的创新，以及它的价格能否配得上外界期待。

彭博社记者马克 · 古尔曼表示，苹果此次为 Mac 加入触控功能，主要是围绕用户熟悉的操作方式展开，包括点击、滚动、捏合等手势。苹果还对屏幕转轴进行加固，减少触摸屏幕时产生的晃动，并对摄像头加入防抖功能。

不过问题在于，这款触屏 Mac 并不能 360° 翻转变成一台平板，也不支持 Apple Pencil 手写笔。这些限制意味着苹果仍有很大的创新空间，毕竟 Windows 厂商过去十多年就已经推出了一大堆二合一、翻转本。

此外，触屏 Mac 仍然搭载的是 M5 Pro 或 M5 Max 芯片，消费者需要为全新的屏幕配置额外支付 400 美元（IT之家注：现汇率约合 2,668 元人民币）。

Apple 特别活动专题，发布首款触屏 Mac