华硕无双 7X 台式机图赏：时尚轻巧，柔和百搭

此前在 7 月份，华硕推出了一款无双 7X 台式机，面向追求品质和精致办公的商务或者居家办公人士。目前，IT之家已经拿到了这款无双 7X 台式机（V501MV），黑色仿木纹配色，现在先给大家送上一波外观图赏。

华硕无双 7X 的设计灵感来自居家家具，整套设计语言里主打一个低调百搭。配色上提供黑色仿木纹和白色仿布纹两种选择，白色版的织纹质感轻盈柔和，适合明亮清透的家居空间；而小编手上这台黑色仿木纹版，前面板是深胡桃色的仿木纹饰面，其余部分为哑光黑，整体色调沉稳耐看，摆进书房、客厅或者办公室都不突兀。

机箱正面大部分面积被横向纹理的仿木纹饰面占据，纹理细腻连贯，凑近摸有轻微的浮雕感，四角做了圆润过渡，视觉上温和了不少。饰面右侧留出一条哑光黑的功能区，顶部是方形电源按键，按键自带的 4000K 柔光灯会在开机后亮起，色温接近家里常用的暖白光，夜里看着不刺眼，旁边还有一颗小指示灯负责显示工作状态。

接口也安排在了前部，从上到下依次是耳机孔、麦克风孔、两个 5Gbps 的 USB-A 接口，以及一个 5Gbps 的 USB-C 接口。前板靠下的位置印有 ASUS 标识，收得很低调。

转到侧面，两侧面板均为哑光黑涂装，触感细腻。机身右侧面是一整块面板，没有开孔，左侧面下方则是一块整体方形的散热格栅。机身表面的磨砂涂层也不容易沾染指纹，侧板与前面板的接缝均匀，边角处理圆滑，整机做工水准对得起它的定位。

背部是整台机器的功能面，同样也有多处散热出风口，热风可以直接排出机箱；显示器、键鼠这些设备的连接也都集中在背部走线，桌面上不会显得凌乱。

顶部面板同样保持了简洁的哑光黑，没有太花哨的元素，边角依旧顺着圆角思路收拢，平整的表面日常搁本书、放个收纳盒都没问题。

机身底部有四个脚垫，中间也是大面积的散热格栅，还有四个螺丝孔，整体上还是比较简洁平整的。

这台 V501MV 的机箱容量 15L，整体来说还算是比较紧凑的，放在书桌上也并不算太占据空间。关键是整机重量也不沉，单手就能轻松拎起，想从书房挪到客厅接电视，或者大扫除时换个位置，都不费劲。桌面紧张的用户甚至可以把它安置在显示器旁边、塞进书架的格子里，空间利用率一下子就上来了

此外包装盒里还附赠一款华硕 AW311 有线键盘和一枚有线鼠标。键盘是常规的薄膜键盘, 全键设计，适合日常轻度办公使用。

总体来看，无双 7X 的外观走的是温润耐看的家居路线，仿木纹饰面和圆角设计让它摆脱了传统主机冷冰冰的刻板印象，无论家里的装修是原木风、奶油风还是简约现代风，这台黑色仿木纹版都能比较自然地融进去。

京东 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 3 次： 点此抽红包 。

淘宝 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 1 次：点此抽红包。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。