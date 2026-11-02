不占地方的桌面新选择，英特尔酷睿华硕无双 7X 台式机上手体验

最近双 11 期间，可能有很多上班族想给自己换一台工作用的电脑。不过对于每天跟文字和表格打交道的打工人来说，想要找到一台合适自己的设备其实也并不容易。笔记本便携，但屏幕小，长时间伏案，脖子和眼睛都容易抗议；传统台式机用着踏实，可那个大家伙往桌下一放，小半个活动空间就没了，小户型书房更是塞都塞不下。

其实不少人想要的，就是一台不占地方的主机，平时开着文档、算算表格，十几个网页轮着查资料，中午再刷刷网课和视频，都能稳稳当当跑下来，颜值最好还能跟家里的装修或者工位的风格搭得上。

说到这，小编想起之前在 7 月份，华硕推出了无双 7X 台式机，瞄准的就是这批用户。于是小编搞来了这款无双 7X 台式机（V501MV），黑色仿木纹配色，上手几天之后，现在就和大家分享一下它的实际体验感受，看看它到底能不能满足小伙伴们既要省空间、又要高效办公生产的要求。

一、性能体验

对于上班用的台式机，很多人最先关注的可能是它的性能够不够用。IT之家拿到的这台华硕无双 7X 搭载的是英特尔® 酷睿™ 5 处理器 210H，这是一款面向移动平台的高性能处理器，属于 Raptor Lake 家族，采用 Intel 7 工艺打造。其拥有 8 个核心，包括 4 个性能核心和 4 个能效核心，共 12 个线程。其中性能核心基础频率 2.2GHz，最大睿频 4.8GHz；能效核心基础频率 1.6GHz，最大睿频 3.6GHz。缓存 12MB，基础功耗 45W，最小保证功耗 35W，最大睿频功耗 115W。内置 Intel® Graphics 集成显卡，共 48 个执行单元，最大动态频率为 1.4GHz。

实际体验中，IT之家首先对华硕无双 7X 进行了 CPU-Z 的基准性能测试，得到单线程成绩 736.4 分，多线程成绩 5115.0 分。

接着使用 CineBench R23 进行测试，得到单核 1681pts，多核 10951 pts，多核的性能表现还是不错的。

然后是 CineBench R24 进行测试，得到单核 106pts，多核 603 pts，多核的性能表现还是不错的。

然后小编还使用了 CineBench 2026 进行测试，CPU 单线程成绩 585pts，单核单线程成绩 431pts，多核成绩 2480pts。

另外IT之家还做了《3D Mark》的 CPU Profile 项目测试，得到单线程 1015 分，最大线程 5980 分。

GPU 方面, 英特尔® 酷睿™ 5 处理器 210H 搭载的是 Intel® Graphics 核显，最大动态频率 1.4GHz，48 个执行单元。IT之家也对 GPU 的性能做了测试。

首先是《3D Mark》中代表便携性设备图形性能的 Steel Nomad Light 项目，华硕无双 7X 综合得分 718 分, 显卡测试表现为 5.32 FPS。

Time Spy 项目的综合得分 1124 分，显卡分数为 975 分。

Wild Life 测试中，综合得分为 8112 分，显卡测试表现为 48.58 FPS。

然后是 Fire Strike 项目的分数，综合得分 3132 分，显卡分数为 3358 分。从理论测试的成绩来看，英特尔® 酷睿™ 5 处理器 210H 的这枚 GPU 性能应该是中规中矩，应对一些常规的图形任务够用。

V-Ray 方面，GPU 渲染成绩得分为 7531 分。

IT之家也进行了简单的游戏测试，使用华硕无双 7X 运行《无畏契约》，测试时画质选项设为最低，屏幕分辨率为 1920×1080，测得游戏运行平均帧率为 145 fps，1% Low 帧为 88fps，已经能够满足流畅游玩的需求了。

作为一款适合办公人士的小体积台式机，无双 7X 日常主要的任务在于处理信息、Office 办公以及轻度娱乐，所以稳定性对于上班人士来说也是非常重要的。不能机器负载一高，就卡顿、响应迟缓甚至崩溃，因此，IT之家也对其进行了烤机测试，使用 AIDA64 进行单烤 FPU，10 分钟之后，小编仍然能够比较流畅地操作电脑。此时 CPU 封装功率为 44W 左右，CPU 温度在 66℃，在这样比较极限的性能输出负载下，整机的状态稳定运行。

能够做到这样的稳定性和华硕无双 7X 的散热方案有很大的关系，这款台式机采用了更大尺寸的散热风扇，增加的表面积允许更好的热交换，即使在重载下也能保持系统较冷。并且华硕将风扇连接到机箱背面，可确保热空气直接排出机箱，防止其在内部循环并升高内部温度。

同时拥有 1x 8 mm 散热铜管，可以快速有效地将热量从关键部件中传递出去。另外机箱正面还采用了隐藏式进气口，低调的通风设计可以在保持优雅整洁外观的同时保持气流。这些措施都让无双 7X 能够安静、稳定地进行散热。

实测在烤机 10 分钟后，机箱已然能保持安静，在正常使用电脑时头部和主机的距离处，测得噪音只有 31.2 dBA，不仔细听基本上听不到风扇的声音。

内存方面，华硕无双 7X 搭载 16GB DDR5 内存，小编测得其读取速度为 40309 MB/s，写入速度为 36639 MB/s，拷贝速度为 35848 MB/s，延迟为 90.6ns，L3 缓存延迟为 13.9ns.

硬盘方面，无双 7X 搭载 512GB 的 PCIe 4.0 SSD，测得 SEQ1MQ8T1 读取速度 6363.18 MB/s，写入速度 5685.09 MB/s，SEQ1MQ1T1 读取速度 3800.21 MB/s，写入速度为 451.2 MB/s。

既然主要是用来办公，IT之家也做了两项办公生产力方面的测试，首先是 CrossMark，得到综合得分 1632 分，其中生产率 1651 分，创造性 1633 分，反应能力 1571 分。

然后小编还进行了 PC Mark 10 的现代办公测试。总得分能够达到 6653 分，其中常用基本功能为 10500，生产力得分 12029，数位内容创作得分则为 6328 分。这个成绩说明华硕无双 7X 是非常适合日常办公生产的场景，综合办公测试的表现超出小编对英特尔® 酷睿™5 处理器 210H 的预期。

总体来说，华硕无双 7X 的性能表现确实给到了小编一些惊喜，特别是在生产力方面的表现，不仅是跑分成绩的亮眼，体验的这段时间小编用它来完成日常的工作任务，写稿码字、处理图片，有时候同时开很多网页和软件，无双 7X 都能保持安静、平稳的运行，相信这就足够满足大部分打工人的日常需求了。

二、外观设计，温润仿木纹，百搭小方块

接着我们再来看外观，华硕无双 7X 的设计灵感来自居家家具，整套设计语言里主打一个低调百搭。配色上提供黑色仿木纹和白色仿布纹两种选择，白色版的织纹质感轻盈柔和，适合明亮清透的家居空间；而小编手上这台黑色仿木纹版，前面板是深胡桃色的仿木纹饰面，其余部分为哑光黑，整体色调沉稳耐看，摆进书房、客厅或者办公室都不突兀。

机箱正面大部分面积被横向纹理的仿木纹饰面占据，纹理细腻连贯，凑近摸有轻微的浮雕感，四角做了圆润过渡，视觉上温和了不少。饰面右侧留出一条哑光黑的功能区，顶部是方形电源按键，按键自带的 4000K 柔光灯会在开机后亮起，色温接近家里常用的暖白光，夜里看着不刺眼，旁边还有一颗小指示灯负责显示工作状态。

接口也安排在了前部，从上到下依次是耳机孔、麦克风孔、两个 5Gbps 的 USB-A 接口，以及一个 5Gbps 的 USB-C 接口。前板靠下的位置印有 ASUS 标识，收得很低调。

转到侧面，两侧面板均为哑光黑涂装，触感细腻。机身右侧面是一整块面板，没有开孔，左侧面下方则是一块整体方形的散热格栅。机身表面的磨砂涂层也不容易沾染指纹，侧板与前面板的接缝均匀，边角处理圆滑，整机做工水准对得起它的定位。

背部是整台机器的功能面，同样也有多处散热出风口，热风可以直接排出机箱；显示器、键鼠这些设备的连接也都集中在背部走线，桌面上不会显得凌乱。机身上还预留了 Kensington 锁孔，放在公共办公环境里多一份安心。

顶部面板同样保持了简洁的哑光黑，没有太花哨的元素，边角依旧顺着圆角思路收拢，平整的表面日常搁本书、放个收纳盒都没问题。

机身底部有四个脚垫，中间也是大面积的散热格栅，还有四个螺丝孔，整体上还是比较简洁平整的。

这台 V501MV 的机箱容量 15L，整体来说还算是比较紧凑的，放在书桌上也并不算太占据空间。关键是整机重量也不沉，单手就能轻松拎起，想从书房挪到客厅接电视，或者大扫除时换个位置，都不费劲。桌面紧张的用户甚至可以把它安置在显示器旁边、塞进书架的格子里，空间利用率一下子就上来了。

此外包装盒里还附赠一款华硕 AW311 有线键盘和一枚有线鼠标。键盘是常规的薄膜键盘, 全键设计，适合日常轻度办公使用。

总体来看，无双 7X 的外观走的是温润耐看的家居路线，仿木纹饰面和圆角设计让它摆脱了传统主机冷冰冰的刻板印象，无论家里的装修是原木风、奶油风还是简约现代风，这台黑色仿木纹版都能比较自然地融进去。

三、其他使用体验

除了基础的性能和时尚百搭的外观设计，在使用华硕无双 7X 的过程中，还有一些细节体验让小编印象比较深刻。比如它前置的一枚 USB 3.2 Type-C 接口，就很实用。由于小编平时是放在桌面上的，工作的时候经常需要在手机和电脑之间互相传文件，而手机配套的充电线两头都是 Type-C 接口的，这样我工作的时候就会让手机一直连着电脑放在桌面上，既不占空间，也方便传输数据，还能给手机充电，一举三得。

而且除了这个 USB 3.2 Type-C 接口，无双 7X 的正面还有两个 USB 3.2 Type-A 接口，有时候小编还需要用移动硬盘传输大文件，也是直接插上就能用，不像过去的主机还得站起来到机身背面或者顶部去找接口，从这一点看，无双 7X 真是考虑到了办公人士最高频的需求。

如果你希望无双 7X 能和你的手机或者平板等设备进行更便捷更丰富的互动，还可以选择安装华硕多屏中心（GlideX）应用，通过微软自带的应用商店即可下载安装。安装后，通过简单的扫码、手机端安装软件等操作，就可以快速实现电脑和手机的跨屏协同。

你可以像最常见的多屏协同那样在电脑端呈现手机屏幕的镜像，开启后你还可以直接用鼠标在电脑上操作手机，很方便。

同时也可以将手机或平板等设备的屏幕设为电脑屏幕的延伸，相当于给电脑扩展了一块副屏，窗口可以在电脑显示器和手机屏幕之间无缝拖动平移。如果你有尺寸大一些的平板，这个功能下确实可以通过扩展一块屏来提升生产力。

不过小编最喜欢用的还是“多端控制”的功能，这个功能下，允许你使用同一套键盘和鼠标同时操控电脑与手机，切换流畅自然，无需在两套输入设备间来回折腾。

比如小编平时写稿的时候，经常会某些手机 App 上查阅一些资料，使用多端控制，手机都不用拿起来，直接用鼠标操作手机，找到需要的文字资料，用键盘复制，然后回到电脑端，直接粘贴就能用，这真是大大提高了收集资料的效率。

当然，你也可以在电脑和手机之间互传文件，直接拖拽就可以，也非常方便。

除了这些，华硕多屏中心（GlideX）还支持文件传输、共享相机等丰富的功能，也都是非常实用的，很适合办公打工人使用。

此外，华硕无双 7X 还内置了 ExpertMeet 面板，可以为商务人士在开会时带来一些便捷的操作选项。

目前主要是屏幕水印的功能，可以在你开会或者需要共享屏幕时，通过给屏幕增加水印，来增强数据的安全，保护你的机密内容不被盗用。

具体使用时，你可以设置屏幕水印显示的内容，比如当小编设定水印是“IT之家”，那么水印就会显示“IT之家”，此外你还可以调整水印的显示方式，是全屏水印还是局部水印。

不仅如此，你还能在“文字水印”和“图片水印”之间切换，以应对各种不同的场景需求。

另外 ExpertMeet 面板下方还提供了麦克风开关选项以及屏幕截图的快捷调用选项，方便在会议过程中进行快速操作。实测屏幕截图选项是调用 Windows 自带的截图功能，也很好用。

结语

体验下来，华硕无双 7X 给小编留下的整体感受可以总结为三个词，稳当、省心、不碍事。它的产品设计基本都花在了办公用户最在意的地方。15L 的机身放在桌面也没什么问题，而且重量轻巧方便腾挪地方，颜值时尚百搭，性能方面日常写稿、开网页、跑办公软件全程安静平稳，而且很安静，高负载场景下也几乎听不出明显的噪音，这些都是办公主机最核心的体验。

至于值不值得入手，小编觉得如果你是以文档、表格为主要工作的上班族，需要上网课、查资料的学生党，或者是书房空间有限又想要一台稳定主力机的家庭用户，无双 7X 都会比较适合；企业批量采购办公主机时，也可以把它列进备选。反过来，追求 3A 大作画质的游戏玩家，或者靠视频剪辑、3D 渲染吃饭的重度创作者，就得掂量一下它的性能上限了。

总体而言，无双 7X 是一款定位清晰、完成度不错的小体积办公主机，也许不能说惊艳，但却能把不占空间、安静稳定、百搭耐看这几件办公用户最看中的要素做得比较扎实。眼下正值双 11，如果你正琢磨给工位或书房添一台踏实干活的主机，不妨把无双 7X 放进候选清单看看。

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