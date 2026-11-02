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不占地方的桌面新选择，英特尔酷睿华硕无双 7X 台式机上手体验

2026/11/2 11:31:53 来源：IT之家 作者：汐元 责编：汐元
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最近双 11 期间，可能有很多上班族想给自己换一台工作用的电脑。不过对于每天跟文字和表格打交道的打工人来说，想要找到一台合适自己的设备其实也并不容易。笔记本便携，但屏幕小，长时间伏案，脖子和眼睛都容易抗议；传统台式机用着踏实，可那个大家伙往桌下一放，小半个活动空间就没了，小户型书房更是塞都塞不下。

其实不少人想要的，就是一台不占地方的主机，平时开着文档、算算表格，十几个网页轮着查资料，中午再刷刷网课和视频，都能稳稳当当跑下来，颜值最好还能跟家里的装修或者工位的风格搭得上。

说到这，小编想起之前在 7 月份，华硕推出了无双 7X 台式机，瞄准的就是这批用户。于是小编搞来了这款无双 7X 台式机（V501MV），黑色仿木纹配色，上手几天之后，现在就和大家分享一下它的实际体验感受，看看它到底能不能满足小伙伴们既要省空间、又要高效办公生产的要求。

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一、性能体验

对于上班用的台式机，很多人最先关注的可能是它的性能够不够用。IT之家拿到的这台华硕无双 7X 搭载的是英特尔® 酷睿™ 5 处理器 210H，这是一款面向移动平台的高性能处理器，属于 Raptor Lake 家族，采用 Intel 7 工艺打造。其拥有 8 个核心，包括 4 个性能核心和 4 个能效核心，共 12 个线程。其中性能核心基础频率 2.2GHz，最大睿频 4.8GHz；能效核心基础频率 1.6GHz，最大睿频 3.6GHz。缓存 12MB，基础功耗 45W，最小保证功耗 35W，最大睿频功耗 115W。内置 Intel® Graphics 集成显卡，共 48 个执行单元，最大动态频率为 1.4GHz。

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实际体验中，IT之家首先对华硕无双 7X 进行了 CPU-Z 的基准性能测试，得到单线程成绩 736.4 分，多线程成绩 5115.0 分。

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接着使用 CineBench R23 进行测试，得到单核 1681pts，多核 10951 pts，多核的性能表现还是不错的。

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然后是 CineBench R24 进行测试，得到单核 106pts，多核 603 pts，多核的性能表现还是不错的。

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然后小编还使用了 CineBench 2026 进行测试，CPU 单线程成绩 585pts，单核单线程成绩 431pts，多核成绩 2480pts。

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另外IT之家还做了《3D Mark》的 CPU Profile 项目测试，得到单线程 1015 分，最大线程 5980 分。

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GPU 方面, 英特尔® 酷睿™ 5 处理器 210H 搭载的是 Intel® Graphics 核显，最大动态频率 1.4GHz，48 个执行单元。IT之家也对 GPU 的性能做了测试。

首先是《3D Mark》中代表便携性设备图形性能的 Steel Nomad Light 项目，华硕无双 7X 综合得分 718 分, 显卡测试表现为 5.32 FPS。

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Time Spy 项目的综合得分 1124 分，显卡分数为 975 分。

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Wild Life 测试中，综合得分为 8112 分，显卡测试表现为 48.58 FPS。

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然后是 Fire Strike 项目的分数，综合得分 3132 分，显卡分数为 3358 分。从理论测试的成绩来看，英特尔® 酷睿™ 5 处理器 210H 的这枚 GPU 性能应该是中规中矩，应对一些常规的图形任务够用。

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V-Ray 方面，GPU 渲染成绩得分为 7531 分。

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IT之家也进行了简单的游戏测试，使用华硕无双 7X 运行《无畏契约》，测试时画质选项设为最低，屏幕分辨率为 1920×1080，测得游戏运行平均帧率为 145 fps，1% Low 帧为 88fps，已经能够满足流畅游玩的需求了。

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作为一款适合办公人士的小体积台式机，无双 7X 日常主要的任务在于处理信息、Office 办公以及轻度娱乐，所以稳定性对于上班人士来说也是非常重要的。不能机器负载一高，就卡顿、响应迟缓甚至崩溃，因此，IT之家也对其进行了烤机测试，使用 AIDA64 进行单烤 FPU，10 分钟之后，小编仍然能够比较流畅地操作电脑。此时 CPU 封装功率为 44W 左右，CPU 温度在 66℃，在这样比较极限的性能输出负载下，整机的状态稳定运行。

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能够做到这样的稳定性和华硕无双 7X 的散热方案有很大的关系，这款台式机采用了更大尺寸的散热风扇，增加的表面积允许更好的热交换，即使在重载下也能保持系统较冷。并且华硕将风扇连接到机箱背面，可确保热空气直接排出机箱，防止其在内部循环并升高内部温度。

同时拥有 1x 8 mm 散热铜管，可以快速有效地将热量从关键部件中传递出去。另外机箱正面还采用了隐藏式进气口，低调的通风设计可以在保持优雅整洁外观的同时保持气流。这些措施都让无双 7X 能够安静、稳定地进行散热。

实测在烤机 10 分钟后，机箱已然能保持安静，在正常使用电脑时头部和主机的距离处，测得噪音只有 31.2 dBA，不仔细听基本上听不到风扇的声音。

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内存方面，华硕无双 7X 搭载 16GB DDR5 内存，小编测得其读取速度为 40309 MB/s，写入速度为 36639 MB/s，拷贝速度为 35848 MB/s，延迟为 90.6ns，L3 缓存延迟为 13.9ns.

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硬盘方面，无双 7X 搭载 512GB 的 PCIe 4.0 SSD，测得 SEQ1MQ8T1 读取速度 6363.18 MB/s，写入速度 5685.09 MB/s，SEQ1MQ1T1 读取速度 3800.21 MB/s，写入速度为 451.2 MB/s。

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既然主要是用来办公，IT之家也做了两项办公生产力方面的测试，首先是 CrossMark，得到综合得分 1632 分，其中生产率 1651 分，创造性 1633 分，反应能力 1571 分。

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然后小编还进行了 PC Mark 10 的现代办公测试。总得分能够达到 6653 分，其中常用基本功能为 10500，生产力得分 12029，数位内容创作得分则为 6328 分。这个成绩说明华硕无双 7X 是非常适合日常办公生产的场景，综合办公测试的表现超出小编对英特尔® 酷睿™5 处理器 210H 的预期。

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总体来说，华硕无双 7X 的性能表现确实给到了小编一些惊喜，特别是在生产力方面的表现，不仅是跑分成绩的亮眼，体验的这段时间小编用它来完成日常的工作任务，写稿码字、处理图片，有时候同时开很多网页和软件，无双 7X 都能保持安静、平稳的运行，相信这就足够满足大部分打工人的日常需求了。

二、外观设计，温润仿木纹，百搭小方块

接着我们再来看外观，华硕无双 7X 的设计灵感来自居家家具，整套设计语言里主打一个低调百搭。配色上提供黑色仿木纹和白色仿布纹两种选择，白色版的织纹质感轻盈柔和，适合明亮清透的家居空间；而小编手上这台黑色仿木纹版，前面板是深胡桃色的仿木纹饰面，其余部分为哑光黑，整体色调沉稳耐看，摆进书房、客厅或者办公室都不突兀。

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机箱正面大部分面积被横向纹理的仿木纹饰面占据，纹理细腻连贯，凑近摸有轻微的浮雕感，四角做了圆润过渡，视觉上温和了不少。饰面右侧留出一条哑光黑的功能区，顶部是方形电源按键，按键自带的 4000K 柔光灯会在开机后亮起，色温接近家里常用的暖白光，夜里看着不刺眼，旁边还有一颗小指示灯负责显示工作状态。

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接口也安排在了前部，从上到下依次是耳机孔、麦克风孔、两个 5Gbps 的 USB-A 接口，以及一个 5Gbps 的 USB-C 接口。前板靠下的位置印有 ASUS 标识，收得很低调。

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转到侧面，两侧面板均为哑光黑涂装，触感细腻。机身右侧面是一整块面板，没有开孔，左侧面下方则是一块整体方形的散热格栅。机身表面的磨砂涂层也不容易沾染指纹，侧板与前面板的接缝均匀，边角处理圆滑，整机做工水准对得起它的定位。

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背部是整台机器的功能面，同样也有多处散热出风口，热风可以直接排出机箱；显示器、键鼠这些设备的连接也都集中在背部走线，桌面上不会显得凌乱。机身上还预留了 Kensington 锁孔，放在公共办公环境里多一份安心。

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顶部面板同样保持了简洁的哑光黑，没有太花哨的元素，边角依旧顺着圆角思路收拢，平整的表面日常搁本书、放个收纳盒都没问题。

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机身底部有四个脚垫，中间也是大面积的散热格栅，还有四个螺丝孔，整体上还是比较简洁平整的。

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这台 V501MV 的机箱容量 15L，整体来说还算是比较紧凑的，放在书桌上也并不算太占据空间。关键是整机重量也不沉，单手就能轻松拎起，想从书房挪到客厅接电视，或者大扫除时换个位置，都不费劲。桌面紧张的用户甚至可以把它安置在显示器旁边、塞进书架的格子里，空间利用率一下子就上来了。

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此外包装盒里还附赠一款华硕 AW311 有线键盘和一枚有线鼠标。键盘是常规的薄膜键盘, 全键设计，适合日常轻度办公使用。

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总体来看，无双 7X 的外观走的是温润耐看的家居路线，仿木纹饰面和圆角设计让它摆脱了传统主机冷冰冰的刻板印象，无论家里的装修是原木风、奶油风还是简约现代风，这台黑色仿木纹版都能比较自然地融进去。

三、其他使用体验

除了基础的性能和时尚百搭的外观设计，在使用华硕无双 7X 的过程中，还有一些细节体验让小编印象比较深刻。比如它前置的一枚 USB 3.2 Type-C 接口，就很实用。由于小编平时是放在桌面上的，工作的时候经常需要在手机和电脑之间互相传文件，而手机配套的充电线两头都是 Type-C 接口的，这样我工作的时候就会让手机一直连着电脑放在桌面上，既不占空间，也方便传输数据，还能给手机充电，一举三得。

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而且除了这个 USB 3.2 Type-C 接口，无双 7X 的正面还有两个 USB 3.2 Type-A 接口，有时候小编还需要用移动硬盘传输大文件，也是直接插上就能用，不像过去的主机还得站起来到机身背面或者顶部去找接口，从这一点看，无双 7X 真是考虑到了办公人士最高频的需求。

如果你希望无双 7X 能和你的手机或者平板等设备进行更便捷更丰富的互动，还可以选择安装华硕多屏中心（GlideX）应用，通过微软自带的应用商店即可下载安装。安装后，通过简单的扫码、手机端安装软件等操作，就可以快速实现电脑和手机的跨屏协同。

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你可以像最常见的多屏协同那样在电脑端呈现手机屏幕的镜像，开启后你还可以直接用鼠标在电脑上操作手机，很方便。

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同时也可以将手机或平板等设备的屏幕设为电脑屏幕的延伸，相当于给电脑扩展了一块副屏，窗口可以在电脑显示器和手机屏幕之间无缝拖动平移。如果你有尺寸大一些的平板，这个功能下确实可以通过扩展一块屏来提升生产力。

扩展屏幕

不过小编最喜欢用的还是“多端控制”的功能，这个功能下，允许你使用同一套键盘和鼠标同时操控电脑与手机，切换流畅自然，无需在两套输入设备间来回折腾。

多端

比如小编平时写稿的时候，经常会某些手机 App 上查阅一些资料，使用多端控制，手机都不用拿起来，直接用鼠标操作手机，找到需要的文字资料，用键盘复制，然后回到电脑端，直接粘贴就能用，这真是大大提高了收集资料的效率。

粘贴

当然，你也可以在电脑和手机之间互传文件，直接拖拽就可以，也非常方便。

拖拽文件

除了这些，华硕多屏中心（GlideX）还支持文件传输、共享相机等丰富的功能，也都是非常实用的，很适合办公打工人使用。

此外，华硕无双 7X 还内置了 ExpertMeet 面板，可以为商务人士在开会时带来一些便捷的操作选项。

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目前主要是屏幕水印的功能，可以在你开会或者需要共享屏幕时，通过给屏幕增加水印，来增强数据的安全，保护你的机密内容不被盗用。

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具体使用时，你可以设置屏幕水印显示的内容，比如当小编设定水印是“IT之家”，那么水印就会显示“IT之家”，此外你还可以调整水印的显示方式，是全屏水印还是局部水印。

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不仅如此，你还能在“文字水印”和“图片水印”之间切换，以应对各种不同的场景需求。

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另外 ExpertMeet 面板下方还提供了麦克风开关选项以及屏幕截图的快捷调用选项，方便在会议过程中进行快速操作。实测屏幕截图选项是调用 Windows 自带的截图功能，也很好用。

截图

结语

体验下来，华硕无双 7X 给小编留下的整体感受可以总结为三个词，稳当、省心、不碍事。它的产品设计基本都花在了办公用户最在意的地方。15L 的机身放在桌面也没什么问题，而且重量轻巧方便腾挪地方，颜值时尚百搭，性能方面日常写稿、开网页、跑办公软件全程安静平稳，而且很安静，高负载场景下也几乎听不出明显的噪音，这些都是办公主机最核心的体验。

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至于值不值得入手，小编觉得如果你是以文档、表格为主要工作的上班族，需要上网课、查资料的学生党，或者是书房空间有限又想要一台稳定主力机的家庭用户，无双 7X 都会比较适合；企业批量采购办公主机时，也可以把它列进备选。反过来，追求 3A 大作画质的游戏玩家，或者靠视频剪辑、3D 渲染吃饭的重度创作者，就得掂量一下它的性能上限了。

总体而言，无双 7X 是一款定位清晰、完成度不错的小体积办公主机，也许不能说惊艳，但却能把不占空间、安静稳定、百搭耐看这几件办公用户最看中的要素做得比较扎实。眼下正值双 11，如果你正琢磨给工位或书房添一台踏实干活的主机，不妨把无双 7X 放进候选清单看看。

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