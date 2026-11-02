名越工作室正式宣布关闭，此前消息称创始人名越稔洋已在求职

IT之家 11 月 2 日消息，据日媒 4Gamer 报道，今日（2 日）发布的日本《官报》（号外第 240 号）刊登的解散公告显示，由名越稔洋掌舵的名越工作室（Nagoshi Studio）已正式解散。

公告指出，工作室是依据 2026 年 10 月 31 日召开的股东大会决议决定解散的。

解散公告 本公司已于 2026 年 10 月 31 日经股东大会决议解散。凡本公司债权人，请自本公告刊登次日起两个月内向本公司申报债权。 特此告知：若未在上述期限内申报，将依法被排除在清算程序之外。 2026 年 11 月 2 日 东京都新宿区西新宿六丁目 8 番 1 号 株式会社名越工作室 代表清算人森永实

IT之家注：前世嘉《人中之龙》系列游戏核心制作人名越稔洋出走后创立了“名越工作室”。2025 年末，该工作室公布了新作《Gang of Dragon》，由马东锡出演韩国黑帮干部，游戏延续《人中之龙》风格。

今年 3 月，据彭博社报道，网易公司停止资助名越工作室。网易发言人随后证实将从 5 月起停止对该工作室的资助。

随后，名越工作室官方 YouTube 频道关闭，首支游戏预告片在网络上下架，紧接着名越工作室的官方网站也无法正常访问。

今年 10 月，VGC 记者安迪 · 罗宾逊（Andy Robinson）透露，名越工作室实际上已经“名存实亡”，甚至听闻名越稔洋本人已经在向其他工作室投递简历求职。