理想新一代 MEGA 前舱 29 英寸 6K 全景屏出现短期供应断货问题，汤靖称要到年底左右才能恢复

IT之家 11 月 2 日消息，理想汽车产品线负责人汤靖今日发文，向新一代 MEGA 待交付用户汇报了最新量产情况。他表示，临时接到合作伙伴通知，新一代 MEGA 前舱的 29 英寸 6K 全景屏出现了短期的供应断货问题，要到年底左右才能恢复。

按照理想汽车的生产和交付计划，此次将影响 11 月 10 日到 12 月 17 日生产下线的车辆，涉及 9 月 11 日 17 点 06 分到 10 月 26 日 9 点 52 分锁单的所有用户。汤靖称，这块 29 英寸的车规级 OLED 全景屏，除了三星之外，没有其他供应商能够提供相同规格的屏幕。

IT之家附汤靖给出的解决方案如下：

一、先装配 L9 Livis 的前舱车规级 29 英寸 LCD 屏幕交付，保障用户的交付时间 涉及该情况的这批 MEGA，我们将选择先装配 L9 Livis 前舱的那块 29 寸 6K LCD 全景屏进行交付。L9 Livis 和 MEGA Home 前舱屏幕同为 29 英寸 6K 全景屏，软件、交互体验完全一致。 二、OLED 屏幕免费更换，保障用户车辆的价值 随着三星 OLED 屏幕的供应恢复，我们将从 2027 年 3 月 1 日起，按交付顺序主动联系所有受影响的用户们，并为大家更换原厂的 29 英寸 OLED 屏幕。 三、无损换装保证，不会影响整车质量和保值率 我们承诺屏幕的换装将无损实施，在设计新一代 MEGA 的时候，前舱的全景屏就是按可以独立快拆设计的，售后更换过程只需要十几分钟，完全无损无痕。我们也把更换过程拍下来让大家能清晰的看到。 同时，我们也保证换装前后，软件体验和未来的 OTA 体验都将保持完全同步。 四、权益关怀方案 我们为受此影响的所有用户准备了 3 年 MEGA 专属畅享版用车服务包，包含无限车机流量，无限次维保取送车和空调滤芯保养。 五、整车质保承诺 更换后，屏幕将享受与整车同等的 5 年 10 万公里质量保障。 受到此问题影响的所有用户们都将收到理想汽车 App 定向推送的细则条款，大家的产品专家从今天起也会一对一进行沟通和问题解答。

据IT之家昨日报道，理想汽车发布公告，宣布 2026 年 10 月交付 29,025 辆汽车。截至 2026 年 10 月 31 日，理想汽车累计交付量达到 1,862,676 辆。2026 年 10 月，理想汽车交付了超过 3000 辆新款理想 MEGA。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。