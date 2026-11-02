美国佛罗里达州坠毁飞机事发前与地面通话录音曝光：曾报告结冰、颠簸，申请爬升更高处躲避强风暴

IT之家 11 月 2 日消息，当地时间 11 月 1 日，一架飞机在美国佛罗里达州棕榈滩附近坠毁，机上载有 9 人。

据 CCTV 国际时讯今日最新报道，美国媒体公布的飞机坠毁前与地面空管通话录音显示，这架飞机的驾驶员一开始报告“结冰、颠簸”，机外温度零下 47 度，申请爬到更高处躲避强风暴天气。

但据IT之家今日早些时候报道，这架飞机坠毁前在不到一分钟内急坠了 31000 英尺（约合 9450 米）。坠机视频显示，飞机从空中俯冲而下，在一条主要公路附近爆炸后，燃起巨大火球。

美国联邦航空管理局称，失事飞机从得克萨斯州奥斯汀-伯格斯特罗姆国际机场起飞，原计划飞往巴哈马北伊柳塞拉机场。美国联邦航空管理局和国家运输安全委员会将对事故展开调查。

当地警方表示，事发区域附近道路已双向封闭，消防救援人员正在现场处置。美国交通部长达菲证实，机上 9 人全部遇难。美国联邦航空管理局已派出调查人员，协助美国国家运输安全委员会调查事故原因。

▲ 行车记录仪录像显示，飞机坠落时速度非常快，且离车流很近

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