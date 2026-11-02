2026 款奔驰 E 300 L 改款轿车上市：首次搭载中国团队开发的 AI 座舱，起售价下调 1.6 万元

IT之家 11 月 2 日消息，2026 款奔驰 E 300 L 改款轿车今日正式上市，建议零售价格 42.38 万元至 50.98 万元，相比之前的版本起售价下调 1.6 万元。

E 300 L 晖银版建议零售价 42.38 万元

E 300 L 鎏金版建议零售价 46.68 万元

E 300 L 星铂版建议零售价 50.98 万元

该车搭载由奔驰中国研发团队主导、独立开发的全新 AI 智能座舱，车载虚拟助手融合豆包 AI 大模型，新增声纹识别等功能。此外，系统支持季度性大版本 OTA 升级，未来还将陆续搭载于更多燃油及纯电车型。

据奔驰介绍，全新 AI 智能座舱深度贴合中国用户的使用习惯：

数字孪生 3D 车模高度还原实车颜色等车辆配置细节，实时呈现车门、车窗等车辆状态，并支持通过车模直接操作车窗、遮阳帘等功能；

柔性界面支持自由调整导航栏和快捷栏卡片；

多媒体、通话等应用可通过多任务小窗呈现。

融合豆包 AI 大模型和交互能力等，奔驰虚拟助手支持自然变化的语气和口语习惯，带来拟人化情绪表达，全场景“可见即可说”唤醒速度快至 0.25 秒，支持直接通过语音操作屏幕上的按钮和文字，还可通过语音打开、关闭第三方多媒体应用，多音区交互识别定位准确率达 98%。

声纹识别功能可用于区分不同家庭成员。每个账户最多可存储 6 位用户的声纹，虚拟助手能够为不同用户建立记忆看板，记录各自的喜好，并结合天气、时间等信息提供推荐。

新座舱加入了场景助手，用户可以从 11 类触发条件和 15 类执行动作中选择搭配，自定义车辆使用场景。

新车机的高德车载导航移动帧率提升 4 倍至每秒 60 帧；新增华为 HiCar 功能，支持 HiCar 的手机首次配对后，再次上车即可自动重连，还可通过小艺语音助手操作 HiCar 应用。

IT之家注意到，该车的动力方面依然搭载 2.0T 发动机 + 48V 轻混系统。