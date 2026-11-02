这一关键部件不再受制于人：国产首款商品化 CryoHe 系列核磁超低温探头发布，性能达国际一流水平

IT之家 11 月 2 日消息，据科技日报今日报道，由国仪量子技术（合肥）股份有限公司自主研发的国产首款商品化 CryoHe 系列核磁超低温探头与 CAN-S 系列高场固体核磁共振波谱仪在武汉市举行的第二届分析科学与仪器大会上正式对外发布。

核磁共振波谱仪是科研人员解析分子结构的核心工具之一。新药分子的骨架长什么样、蛋白质在溶液里如何折叠、代谢物在样本中含量多少，许多问题都要靠它给出答案。而核磁探头则是决定探测能力的关键部件，也是液体核磁突破灵敏度瓶颈的主要路径。

据介绍，CryoHe 系列核磁超低温探头将核心射频线圈稳定在约 20K（约零下 253 摄氏度），使探测灵敏度较室温探头提升超 3 倍，达到国际一流水平。

这标志着国产高端核磁共振波谱仪在超低温探头这一关键部件与固体核磁整机上，第一次有了国产选项。此前，高端核磁超低温探头长期被少数国外厂商主导，直接影响相关科研与产业的推进节奏。

IT之家注意到，同期，国仪量子还发布了国产首款实现商品化的高场固体核磁共振波谱仪。此次发布的核磁超低温探头及高场固体核磁共振波谱仪，多项关键指标达到了国际一流水平，填补了国产核磁在高灵敏度探测与固体材料表征领域的空白，目前两款产品均已具备量产交付能力。