《生化危机》系列 2026 年商业表现亮眼：《安魂曲》销量破 700 万份，带动系列近作营收达 8.5 亿美元

IT之家 11 月 2 日消息，对《生化危机》系列而言，2026 年至今是值得铭记的一年。系列第九部正传作品《安魂曲》为卡普空带来了巨大的商业成功，自发售以来销量突破 700 万份，也是 2026 年 Steam 平台营收最高的新作之一。

这个 IP 为卡普空亮眼的盈利表现贡献良多，依托《生化危机：安魂曲》，公司实现了连续第九年盈利。事实上，该系列的旧作在 2026 年同样热销。

Alinea Analytics 的数据显示，《生化危机》最近五款作品今年在 Steam、PlayStation 和 Xbox 平台合计营收达到 8.5 亿美元（IT之家注：现汇率约合 56.62 亿元人民币）。这份成绩主要由《安魂曲》拉动，仅它在 Steam 平台 2026 年的销售额就达到 2.113 亿美元（现汇率约合 14.07 亿元人民币）。

不过系列老作品也贡献了可观收入，《生化危机 2》《生化危机 3》和《生化危机 4》的重制版在 Steam 上合计创造了近 1 亿美元（现汇率约合 6.66 亿元人民币）营收。上一部正传作品《村庄》今年在该平台也拿下 2,130 万美元（现汇率约合 1.42 亿元人民币），表现不俗。

全新的《生化危机》电影收获了影评人和玩家的好评，是带动游戏销量上涨的一大推手。这部电影票房大卖、人气走高，为系列吸引了大量新受众，而且这些新玩家看起来留了下来。

但对于《生化危机》这样的顶流 IP 来说，这样的数据并不出人意料。该系列全球累计销量已经突破 2 亿份，占这家发行商 PC 端总销量的六成。《代号：维罗妮卡》重制版定于明年发售，《安魂曲》还将推出新的可下载内容，这个 IP 的热度显然不会很快消退。