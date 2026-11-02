全球首创“神经蠕虫”，脑机接口公司君柔科技获顺为资本、高瓴创投投资

IT之家 11 月 2 日消息，据“暗涌 Waves”今日报道，脑机接口公司君柔科技成立一年内完成三轮融资，累计金额达亿元。上一轮融资由九合创投领投，国家高性能医疗器械创新中心跟投；最新的天使 + 轮由顺为资本、高瓴创投及智元机器人等投资。

IT之家查询获悉，君柔科技专注于脑机接口材料、电极、算法、运动控制全链条自研，是一家以原创电极技术为核心的脑机接口企业。本轮融资将主要用于原创“神经蠕虫（NeuroWorm）”动态电极的工艺定型、GMP 产线建设、动物实验推进，以及神经信号算法体系的持续迭代等。

对于多脑区受累的神经疾病，临床往往需要多靶点、长周期的监测与干预。传统电极受制于“植入即固定”的设计，难以跟随病程变化灵活覆盖不同靶点需求。

君柔科技以“神经蠕虫”技术为基础，开发全新范式的可移动柔性电极材料。公司通过自研的薄膜卷曲加工与一体化封装工艺，制备出直径仅百微米的纤维电极，经毫米级的颅骨微创开口即可完成植入。同时，公司首创磁控蠕动驱动技术，使电极植入后仍可在颅内三维可控移动。这意味着，未来患者可能仅需单次植入，即可实现多脑区覆盖，并在植入后通过无创方式完成位置校准。

基于同源的柔性传感平台，君柔科技不仅能同步采集肌电等人体体表高密度电生理信号，也进一步将技术延伸至具身智能领域。该公司利用可拉伸导电材料与全自动印刷工艺，开发出可贴附于灵巧手及机器人体表的柔性多维力电子皮肤，能够实时感知压力、纹理与力度分布。