韩国公布该国史上最大规模预算案，重点投向人工智能与半导体

IT之家 11 月 2 日消息，韩国总统李在明于当地时间周一公布了该国史上规模最大的预算案，承诺将“大胆投入人工智能与未来增长引擎领域”。

李在明周一在国会发言时表示，2027 年财政总支出将增长 12.8%，达到 820.9 万亿韩元（IT之家注：现汇率约合 4.09 万亿元人民币），其中 21.3 万亿韩元（现汇率约合 1,061.17 亿元人民币）投向半导体、物理人工智能以及人工智能数据中心，这笔资金规模几乎是 2026 年的两倍。

另外还有 4.7 万亿韩元（现汇率约合 234.15 亿元人民币）将用于研发自主人工智能大模型，李在明称该模型要达到“全球顶尖性能”。

韩国政府还计划大力投入人才培育，包括培养两千名专业人才，让他们“引领半导体设计以及地方半导体产业发展”，同时面向在校生、求职人员和在职劳动者扩大人工智能相关教育。

韩国已经设立大学“订单式学科”，学生可以修读和企业合作开设的学位项目，毕业前就有机会进入三星电子、SK 海力士这类企业就职。

合作企业参与课程设计、提供资金支持，并录用符合条件的毕业生。

国际货币基金组织预测韩国 2026 年经济增速可达 3.3%，是 2021 年疫情后反弹以来的最高水平，这份创纪录的支出计划正是在这样的背景下推出。

李在明称，此次扩大支出后，政府债务净额基本不会增加，新发债券将用于置换存量债务。

这份预算同时提高国防开支和面向青年的社会保障支出。国防预算将上涨 8.2%，达到 73.3 万亿韩元（现汇率约合 3,651.81 亿元人民币）。

李在明说：“我们将依托人工智能、机器人与无人机搭建有人无人协同体系，快速打造一支智能化、精锐化、实力强劲的军队。”

随着人工智能热潮带动全球算力需求上涨，半导体出口成为韩国经济强劲增长的主要动力。

韩国海关总署周日发布的数据显示，10 月出口额同比激增 93.7%，创下 1,153 亿美元（现汇率约合 7,679.97 亿元人民币）的历史新高。

2026 年前十个月，韩国出口总额达到 9,300 亿美元（现汇率约合 6.19 万亿元人民币），首次突破 9,000 亿美元（现汇率约合 5.99 万亿元人民币）关口。

韩国 10 月贸易顺差为 425 亿美元（现汇率约合 2,830.86 亿元人民币），进口额同比上涨 36%，至 728 亿美元（现汇率约合 4,849.1 亿元人民币）。

李在明表示，依托半导体等重点产业的亮眼表现，韩国年度出口总额有望触及一万亿美元。