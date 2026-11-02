OPPO Watch 5 小方表真机外观曝光：9.2mm 同档最薄、航天级铝合金中框

IT之家 11 月 2 日消息，近日，有网友分享了宋雨琦在演唱会时的照片，随后她手上佩戴的手表被认出是即将发布的 OPPO Watch 5。

据IT之家此前报道，OPPO Watch 5 智能手表目前已现身官网开启预约。官方公布的参考图片显示，这款手表为方形设计，右上角还配备了旋钮功能键。

博主 @数码闲聊站 爆料称，已上手绿厂小方表（预计指 OPPO Watch 5）。该产品主打“同档最薄”，厚度大概率 9.2mm。据称，OPPO Watch 5 主打轻薄超续航，配备超亮屏，采用航天级铝合金中框设计，整机质感在线。

延伸阅读

据 OPPO 智能生态产品总监乔家栋预告，OPPO Watch 5 将在 2026 年 11 月正式亮相。该新品预计将与 OPPO Reno 17 系列手机、OPPO Pad Air 6 平板电脑一同在此次发布会上登场。

据官方预热信息，OPPO Watch 5 重量不到 27g，比一只口红还要轻，厚度约为 9.2mm。爆料信息还提到，该产品定位估计在千元档，相较同类竞品更为轻薄，并配备极窄四等边屏幕，主打女性运动健康与燃脂功能。

回顾产品线，OPPO Watch 数字系列此前一直采用方形表盘设计，直到 Watch S 系列的推出。该系列最新款的 OPPO Watch 4 Pro 目前官网显示“已售罄”，其搭载骁龙 W5 可穿戴旗舰芯片，支持独立 eSIM，可下载微信手表版、支付宝、QQ 等应用。

OPPO Watch 4 Pro 于 2023 年 8 月 29 日发布，采用精钢表壳和陶瓷底盖，配备骁龙 W5 + BES 2700 双芯、2GB 运行内存及 LTPO 常亮屏，售价 2299 元起。