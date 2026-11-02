IDC 预测：企业到 2028 年将在开源模型上运行 60% 的 AI 工作负载

IT之家 11 月 2 日消息，IDC（国际数据公司）上周发布了横跨 25 个研究领域的 250 项 FutureScape 2027 年度预测。

机构指出，企业到 2028 年将在开源模型上运行 60% 的 AI 工作负载，并借助模型路由策略降低成本、对冲供应商锁定风险，动作更快的企业，将率先化解智能体推理费用超支的问题。

全球 2000 强 (G2000) 企业中，将有 60% 到 2029 年实现多数业务流程的 AI 优先运行，而这一比例在今天仅有 13%；这些巨头到 2028 年将有 70% 具备持续验证 AI 智能体决策的能力。

未能在生产环境中设立智能体紧急停止开关的 G2000 企业到 2028 年将面临 25% 的额外责任保险保费和双倍的重大审计问题暴露。75% 的 G2000 企业到 2028 年将把智能体自主行为责任条款纳入技术供应合同中。

在就业方面，G2000 企业到 2029 年将推动 30% 的初级和中级执行类岗位向 AI 智能体监督与编排相关岗位转型。员工人数为 1,000 至 4,999 人的中型市场企业中，约半数预计未来 18 个月内初级岗位员工数量将增加，认为减少的只有 17%。

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