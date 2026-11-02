批量劝退应届生的车灯公司星宇股份 2026 年第三季度归母净利润 2.62 亿元，同比下降 39.62%

IT之家 11 月 2 日消息，曾陷入批量劝退应届生舆论事件的车灯上市公司 —— 星宇股份 10 月底发布 2026 年第三季度报告：

营业收入 36.1 亿元， 同比下降 8.67%

归母净利润 2.62 亿元，同比下降 39.62%

星宇股份表示，归母净利润下降主要系公司业务收入下降，部分原材料价格同比显著上涨导致成本增加，以及研发费用增加所致。

综合IT之家此前报道，车灯上市公司星宇股份今年 8 月被曝羞辱式劝退应届生，硕士被安排打螺丝，引发网络热议。

常州市人力资源和社会保障局 8 月 25 日发布情况通报。星宇股份共招录 2026 届高校毕业生 440 名，与其中 107 人解除劳动合同，协商过程中方法简单生硬，缺乏充分有效沟通，造成不良影响，对此企业深表歉意，已对人力资源总监作出停职处理。经查，该企业不存在违规享受就业和人才类政府补贴行为。

8 月 27 日，星宇股份发布致歉信，表示由于公司的原因，致使 107 位同学离开了星宇，管理层在决策上有失误，管理上有疏漏；在具体执行中沟通生硬、方法简单，未顾及同学们的切身利益。为了弥补过失，公司向 107 位同学落实以下措施：

一、即时发放为期 3 个月的求职生活补贴，并在此期间继续向留宿公司宿舍的同学提供免费住宿。

二、积极联系其他企业提供适配岗位，组织参加由人社部门举办的专场招聘会。

三、如 3 个月内（11 月底前）未实现单位就业，给予该同学 6 个月的工资作为补偿。

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