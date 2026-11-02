业界首个六自由度三维空间影像格式：空间菁彩影像国产标准宣布开源参考工具

IT之家 11 月 2 日消息，2026 UWA SUMMIT 于 10 月 21 日至 24 日在深圳举办，大会主论坛上，世界超高清视频产业联盟（UWA 联盟）宣布 Spatial Vivid 1.0 标准参考工具开源发布，包括 EGSC 编解码工具、Web 渲染器工具、封装解封装工具等全链路参考实现以 MIT 开源协议面向全球开发者开源开放。

该工具面向 3DGS 场景实现平均 20 倍压缩比、多终端快速渲染，为 3DGS 空间影像规模化落地提供标准底座。

作为业界首个六自由度三维空间影像格式标准的配套实现，此次开源标志着 Spatial Vivid 空间菁彩影像标准生态迈入“标准＋开源工具”的应用新阶段。

Spatial Vivid 1.0 以 UWA 联盟《T/UWA 050-2026 支持六自由度交互的三维图像格式》为主标准，本次开源的是 Spatial Vivid 标准参考工具集，涵盖 EGSC 三维高斯泼溅（3DGS）编解码器、格式处理工具 Toolkit 和浏览器端 Web Viewer，为开发者提供从三维资产压缩、媒体封装到交互式展示的配套工具。

目前，Web Viewer 工具已在华为、荣耀、vivo、OPPO、小米、Apple 等品牌的多款手机和平板上完成兼容性与性能验证，支持通过系统浏览器或微信内置浏览器观看。

在覆盖七款设备、约 105 万和 140 万高斯球两个场景的评测中，各项配置的文件加载时间均小于 0.9 秒，部分手机加载时间小于 0.3 秒。渲染帧率均超过 45 FPS，部分配置达到 120 FPS。

Web Viewer 可直接加载工具集生成的 GLB，配合开源代码和构建使用文档，帮助开发者快速完成从资产处理到浏览器展示的应用验证。

IT之家附开源地址如下：

https://gitcode.com/UHD-World-Association

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