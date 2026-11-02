2026 年世界互联网大会领先科技奖名单揭晓：“九章四号”光量子计算原型机等获奖

IT之家 11 月 2 日消息，据网信中国消息，11 月 2 日下午，2026 年世界互联网大会领先科技奖颁奖典礼在浙江乌镇举行。作为由世界互联网大会国际组织主办的面向互联网领域的国际性科技奖项，领先科技奖得到了全球互联网领域的广泛关注和积极响应。

IT之家附获奖名单如下：

基础研究组

“九章四号”光量子计算原型机

物联网可扩展性理论和方法

关键技术组

AI 赋能感知：面向物理智能的多模态触觉感知关键技术平台

超大规模通信网络安全弹性防御关键技术及应用

高性能分布式存储系统关键技术与应用

九源统一智能计算系统

基于英特尔 18A 制程技术的第三代酷睿 Ultra 处理器

可持续发展科学卫星 1 号 (SDGSAT-1)

面向规模化落地的通用机器人操作基座模型关键技术

面向空间量子信息的光传输技术及应用

昇腾 950 超节点

TIMES：面向精准肿瘤学的空间免疫评分系统

工程研发组

AMD 锐龙 AI Max+ 智能体主机处理器

BrainCo 智能仿生手关键技术体系研发及规模化助残应用

城域云网关键技术研发及应用

大模型驱动的全流程数智健康服务平台

面向物理 AI 的整车智能体技术平台

Qoder：AI 时代的智能体生产力平台

微软 Copilot Cowork：面向真实任务场景的下一代生产力引擎

2026 年世界互联网大会乌镇峰会于 11 月 2 日至 5 日在浙江省乌镇举行。本次峰会主题为“开源开放共建共享 —— 携手构建网络空间命运共同体”。

今年乌镇峰会将设置 27 个分论坛，围绕全球治理倡议网络空间合作、数智时代的理论与政策、机器人与具身智能等话题展开讨论。

主论坛将设置“人工智能乌镇对话”环节，邀请全球领军科技企业、知名开源大模型企业负责人以及人工智能科学家同台对话，围绕全球人工智能开源生态构建等议题展开交流。