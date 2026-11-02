《民航绿色发展“十五五”实施方案》印发：到 2030 年，机场场内纯电动车辆占比超过 55%

IT之家 11 月 2 日消息，中国民航局近日印发《民航绿色发展“十五五”实施方案》。《实施方案》提出，到 2030 年，民航绿色低碳转型实现突破性进展，行业碳排放总量和强度双控制度基本建成，用能结构进一步优化，降碳减污协同能力显著增强，运输航空吨公里和机场单位旅客吞吐量二氧化碳排放较“十四五”时期分别下降 4% 和 15%，稳居全球先进行列。

IT之家注意到，《实施方案》提到推动可持续航空燃料安全有序替代。坚持适航安全、技术先进、原料多元、经济可行、环境友好、自主可控，持续推动提升可持续航空燃料产业竞争优势。推动以废弃油脂等为原料的可持续航空燃料工艺升级，提升产品收率、降低生产成本。积极推进以纤维素类生物质为原料的工艺加快实现商业转化，全面推进电转液（二氧化碳 + 清洁低碳氢）、非粮生物质醇喷等工艺技术研发。

到 2030 年，适航可持续航空燃料年产能达到 240 万吨，其中非废弃油脂原料工艺的产能超过 2 万吨。推动可持续航空燃料储存、掺混、加注设施建设。加强新工艺、高掺混比可持续航空燃料适航审定能力和条件建设。建立可持续航空燃料可持续认证机制，积极参与国际航空碳减排合作交流。推动完善适配规模化发展的支持政策、运行机制与应用模式，稳步推进可持续航空燃料应用。充分发挥可持续航空燃料产业联盟在市场开拓、技术创新和政策协同等方面的关键作用。

《实施方案》还提到，持续推进机场场内电动车辆安全高效替代，按照大气污染物排放国家最新标准限值要求，加快淘汰机场场内高排放汽柴油车辆设备，合理布局场内充电设施。到 2030 年，机场场内纯电动车辆占比超过 55%，其中通用车辆占比达到 90%。统筹推进年旅客吞吐量 200 万人次以上机场飞机辅助动力装置替代设备建设和应用，支持老旧设备更新和远机位设备设施建设，增强运营可持续性。

推进适应高原地区机场环境的能源系统数智化改造，鼓励北方地区机场因地制宜采取清洁能源、市政供热替代等措施，减少冬季燃煤锅炉大气污染物排放。全国机场电能占终端能源消费比重超过 60%。支持开展机场区域大气污染物监测溯源及配套政策研究。