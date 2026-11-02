RPCS3 模拟器里程碑：几乎所有 PS3 单机游戏均已可在电脑上运行

IT之家 11 月 2 日消息，RPCS3 项目最亮眼的特点之一，就是开发团队持续维护着一份完整的 PlayStation 3 游戏库兼容状态清单。

IT之家注意到，RPCS3 团队把游戏分为以下几类：

可玩：PS3 游戏能够在电脑上完整游玩

可进入游戏：可以进入游戏，但存在各类问题

启动到菜单：只能成功启动并进入主菜单

可加载：加载后只显示黑屏

无法运行：完全没有任何反应

RPCS3 团队在 X 平台发文称，开发者 Yahfz 针对《汤姆 · 克兰西：鹰击长空 2》修复了 SPU 精度问题。这次修复让该游戏脱离“可加载”分类，归入“可进入游戏”分类。也就是说，现在玩家可以借助这款 PS3 模拟器在电脑上运行《汤姆 · 克兰西：鹰击长空 2》，但游玩过程中仍会遇到故障或者性能不佳的情况。

更值得关注的是，RPCS3 团队宣布，目前“可加载”分类下已经没有任何游戏。这对于模拟器开发和游戏留存工作来说是一项重大成果，标志着 RPCS3 距离无故障运行全部 PS3 游戏库又近了一步。这个目标实现的日子看起来已经不远。目前仅剩 22 款游戏停留在“启动到菜单”分类，除了《极品飞车：亡命狂飙》等少数作品外，其中大部分是多人联机游戏或是支持 PS 体感控制器的游戏。

因此，几乎所有像《汤姆 · 克兰西：鹰击长空 2》这类单机 PS3 游戏，现在都可以通过 RPCS3 在电脑或者 MacBook 上运行。RPCS3 近期针对 macOS 设备推出了一次重要图形更新，让新款 14 英寸、16 英寸 MacBook Pro 等苹果电脑也能顺畅用于 PS3 模拟器游玩。