比利时、瑞典多家超市冷冻柜出现异常，疑遭网络攻击

IT之家 11 月 2 日消息，比利时和瑞典多家超市在周一上报冷藏、冷冻柜温度突发异常，人们担心这是一起和近期法国同类事件相似的网络攻击。

比利时通讯社 Belga 报道，荷兰零售集团阿霍德德尔海兹（Ahold Delhaize）旗下的德尔海兹超市（Delhaize）证实，周日晚间约四十家比利时门店发生“信息技术故障”，制冷系统受到影响。报道还提到，比利时少量家乐福、斯帕超市也出现了同类问题。

瑞典《晚报》消息，ICA 与 Coop 连锁旗下多家超市的冷冻柜温度异常升高。位于舍博市的 ICA Kvantum 门店在脸书主页称，店内冷冻柜温度被抬升至 50 摄氏度，怀疑遭到黑客入侵。《晚报》补充，另有两家 ICA 门店出现故障，Coop 在瑞典中部共有六家门店受到波及。

ICA 瑞典公司发言人周一通过邮件向彭博社表示：“我们获悉少量门店在夜间遭遇事件，制冷和冷冻系统受影响。ICA 正在协助门店处置，后续有消息会及时通报。”该发言人并未确认事件属于网络攻击。

据IT之家了解，ICA 占据瑞典食品零售市场约三分之一份额，Coop 的市场占比约 17%。

这些事件让人担忧法国上月的乱象再度上演：当时七百家门店遭遇网络攻击，制冷系统瘫痪，商家只能销毁变质食品，英特马尔谢、Coopérative U 以及家乐福等连锁品牌都在受影响之列，至今没有组织公开宣称对此次黑客攻击负责。

就在上个月，阿霍德德尔海兹位于荷兰的门店也曾因网络攻击连续多日服务中断、货架空置，该公司至今没有公布事故原因。

美国国防部上周也表示，其正在检查多个军事设施内食品冷藏冷冻柜的故障。