世嘉介绍 VR 街机游戏《死亡之屋：重生》：支持双人游玩、机台预计 2027 年上市

IT之家 11 月 2 日消息，世嘉娱乐现已公布了 VR 街机游戏《死亡之屋：重生（House of the Dead：Reawakened）》的细节，展示游戏机台外观、VR 头显以及部分实际游玩画面。

据介绍，《死亡之屋：重生》是一款支持双人游玩的 VR 恐怖射击游戏，配备独特的哥特式主题机台。机台整体采用破败庄园的设计风格，两侧设有两块 43 英寸竖向显示屏，模拟庄园窗户，正面则配备一块尺寸达 85 英寸的大型显示屏，充当庄园入口。玩家佩戴 VR 头显进行游戏时，机台上的显示屏会同步呈现游戏画面，让街机厅内的其他玩家及路过的游客也能观看战斗过程。

该游戏采用虚幻引擎 5 开发，并配备商用级 DPVR E4C VR 头显。游戏使用的枪械还支持触觉反馈和后坐力模拟，以增强射击时的沉浸感。

游戏性方面，本作延续了《死亡之屋》此前历作玩法，也就是利用光枪射击僵尸，逃出生天。作为参考，系列最近一款全新正统作品是 2018 年的《死亡之屋：猩红黎明（The House of the Dead: Scarlet Dawn）》，不过本作系传统 2D 画面，并未使用 VR 技术。

世嘉娱乐计划在本月中旬在美国奥兰多举办的国际游乐园及景点博览会（IAAPA Expo）上，首次向全球公开展示《死亡之屋：重生》，预计相应街机产品将于 2027 年正式上市。