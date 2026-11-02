Marvell 宣布将以全股票交易收购 Lumentum，拓展 AI 光互连版图

IT之家 11 月 2 日消息，迈威尔科技（Marvell）与光通信设备制造商 Lumentum 今日宣布达成最终收购协议，迈威尔将通过全股票交易收购 Lumentum，交易隐含企业价值约 1,150 亿美元（现汇率约合 7,659.98 亿元人民币），对应 Lumentum 每股约 1,132 美元（现汇率约合 7,540 元人民币），较 2026 年 10 月 28 日两家公司股价受潜在交易传闻影响前的收盘价溢价约 23.9%。

根据协议，Lumentum 股东每持有 1 股可获得 4.5 股迈威尔普通股。交易完成后，迈威尔现有股东将持有合并后公司约 67% 的股份，Lumentum 股东持股约 33%。交易预计于 2028 年上半年完成，尚需获得双方股东及监管机构批准。

迈威尔预计，此次合并每年可实现超过 10 亿美元（IT之家注：现汇率约合 66.61 亿元人民币）的成本协同效应，并将在交易完成后第一年增厚非 GAAP 每股收益。合并后公司的目标市场规模预计扩大至 5,500 亿美元（现汇率约合 3.66 万亿元人民币）。

迈威尔与 Lumentum 计划整合双方在 AI 基础设施连接领域的技术。迈威尔拥有电气及光互连、网络交换、定制 XPU 和先进半导体技术，Lumentum 则拥有高性能激光器、光收发器、光路交换（OCS）及化合物半导体制造能力。合并后，公司将覆盖 CMOS、硅光子、化合物半导体、先进封装及制造等领域，提供从分布式数据中心到先进半导体封装内部的光互连解决方案。

Lumentum 今日还公布了 2027 财年第一财季业绩。截至 9 月 26 日，公司营收为 12.63 亿美元（现汇率约合 84.13 亿元人民币），同比增长 136.5%；净利润为 3.60 亿美元（现汇率约合 23.98 亿元人民币），上年同期为 420 万美元（现汇率约合 2,797.6 万元人民币）。非 GAAP 净利润为 4.61 亿美元（现汇率约合 30.71 亿元人民币），摊薄后每股收益 4.57 美元（现汇率约合 30.4 元人民币）。公司预计，第二财季营收将达到 15.75 亿至 16.25 亿美元（现汇率约合 104.91 亿至 108.24 亿元人民币），非 GAAP 摊薄后每股收益为 5.90 至 6.20 美元（现汇率约合 39.3 至 41.3 元人民币）。公司表示，泵浦激光器和光交换机（OCS）是本季度业绩增长的主要驱动力，并已获得第二笔大型 NPO / CPO 订单，相关采购承诺金额超过 50 亿美元（现汇率约合 333.04 亿元人民币）。

迈威尔公布了 2027 财年第三季度初步营收预期，预计营收将符合此前给出的指引中值，同时将营收预期区间收窄至上下浮动 2%，此前区间为上下浮动 5%。公司表示，最终业绩仍需完成季度结账程序及审计复核。